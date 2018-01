Nordkorea hat im Zuge seiner Annäherung an Südkorea eine grenzüberschreitende Telefonleitung im Grenzort Panmunjom wieder geöffnet. Das teilte die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf das südkoreanische Vereinigungsministerium mit. Nur wenige Stunden zuvor hatte der staatliche Rundfunk in Nordkorea mitgeteilt, dass der Kommunikationskanal wiederhergestellt werden soll. Die beiden Länder hatten infolge zunehmender Spannungen seit 2016 nicht mehr über die Leitung miteinander geredet, sagte eine Sprecherin des Ministeriums.

Hintergrund der Maßnahme ist ein Gesprächsangebot des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un in seiner Neujahrsansprache. Darin bot er an, eine Delegation zu den Olympischen Spielen in der grenznahen südkoreanischen Provinz Gangwon zu schicken. Die beiden Länder könnten sich dazu sofort treffen, schlug er vor. Südkorea hatte daraufhin vorgeschlagen, in der nächsten Woche ein Treffen auf hoher Ebene in Panmunjom abzuhalten. Es solle dabei um die Olympia-Teilnahme und um die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen gehen.

Südkorea - Südkorea bietet Norden zügige Gespräche an Die südkoreanische Regierung bietet Nordkorea an, in der kommenden Woche Gespräche auf hoher diplomatischer Ebene zu führen. Zuvor hatte sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu einem Dialog bereit erklärt. © Foto: Kim Ju-Hyoung/dpa

Südkorea begrüßt Gesprächsangebot

Nach Berichten südkoreanischer Medien wurde die Radioankündigung vom Leiter der für innerkoreanische Angelegenheiten zuständigen Behörde in Nordkorea, Ri Song Gwon, gemacht. "Aufgrund der Entscheidung der Führung werden wir auf ernsthafte und glaubhafte Weise den Kontakt mit Südkorea aufnehmen", wurde Ri zitiert. Ziel sei es, über die "potenzielle Entsendung einer Delegation" nach Pyeongchang zu diskutieren. Ob Nordkorea am Ende den Vorschlag Südkoreas für ein Treffen annehmen will, war zunächst unklar.



In der Neujahrsansprache hatte Kim Jong Un neben dem Gesprächsangebot die Anerkennung Nordkoreas als Atommacht gefordert. Die Forderung verband er mit neuen Drohungen in Richtung der USA. Er warf Washington eine feindselige Politik vor. Die gesamten USA seien in Reichweite der nordkoreanischen Atomwaffen, betonte Kim. Der "Atomwaffenknopf" sei stets auf seinem Schreibtisch. Der US-Präsident reagierte auf Twitter mit einem Verweis auf seinen "viel größeren und mächtigeren" Atomwaffenknopf.

Schutzmacht USA bleibt skeptisch

Trotz der Forderungen und erneuten Drohungen begrüßte Südkorea Kims Gesprächsangebot. Südkoreas Präsident Moon Jae In wies das Außenministerium aber an, sich eng mit den Alliierten Südkoreas und der internationalen Gemeinschaft darüber abzustimmen, wie die Verbesserung des innerkoreanischen Verhältnisses und eine Beilegung des Streits um das nordkoreanische Atomprogramm "zur gleichen Zeit" behandelt werden könnten.



Die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley reagierte dagegen skeptisch. "Wir werden die Gespräche nicht ernst nehmen, wenn sie nichts unternehmen, um alle Atomwaffen in Nordkorea zu verbannen", sagte Haley. Zwischen den USA und Nordkorea war es im vergangenen Jahr zu einer zunehmenden Verschärfung der Rhetorik gekommen. Grund dafür waren die wiederholten Raketentests des nordkoreanischen Regimes. So hatte das international isolierte Land im September eine Wasserstoffbombe getestet und verfügt eigenen Angaben zufolge über Interkontinentalraketen. Die USA sorgen sich, dass eine mit Atomwaffen bestückte Rakete gegebenenfalls das US-Festland erreichen könnte.