Nach dem Tod des aufständischen Hubschrauberpiloten Oscar Pérez ist in Venezuela ein Streit um die Leiche des früheren Polizeibeamten entflammt. Die Witwe von Pérez, Dana Vivas, forderte von der Regierung, ihr zu erlauben, die Leiche ihres Mannes zu identifizieren. Auch dürfe diese nicht verbrannt werden. Dutzende Soldaten haben die Leichenhalle in Caracas jedoch abgesperrt.

Winston Flores, Oppositionsabgeordneter und Mediziner, leitet ein Parlamentsausschuss zur Untersuchung von Pérez' Tod. Ihm zufolge verweigern die Behörden die Herausgabe der Leiche oder eines Obduktionsberichts mit der Begründung, ein Militärgericht habe die Freigabe abgelehnt. Die Tötung des früheren Polizeibeamten beschrieb er am Mittwoch als außergerichtliche Exekution.

In einer Erklärung betonte die Bürgerrechtsorganisation Foro Penal, dass außergerichtliche Hinrichtungen in Venezuela verboten seien. Der Staat sei verpflichtet, Menschenleben zu schützen - "einschließlich der Leben von Menschen, die als Straftäter identifiziert wurden".

Pérez und sechs weitere Regierungsgegner starben am Dienstag während eines Polizeieinsatzes in Caracas. Er berichtete während des Einsatzes per Live-Video im Internet. Darin sagte Pérez: Er und seine Gruppe wollten sich ergeben, würden jedoch von Scharfschützen beschossen. Die Darstellung Pérez' vor seinem Ableben lässt Zweifel an der Darstellung der Regierung aufkommen. Demnach wurden die Männer getötet, nachdem sie das Feuer auf Polizisten eröffneten.

Zu Bekanntheit gelang Pérez zunächst als Schauspieler und Mitglied einer Polizei-Eliteeinheit. Im vergangenen Juni, auf dem Höhepunkt der Proteste gegen Präsident Nicolás Maduro, warf er von einem gestohlenen Polizeihubschrauber aus Granaten über dem Sitz des Obersten Gericht ab. Venezuelas Präsident Maduro sprach später von einem Umsturzversuch.

Pérez tauchte daraufhin ab. Immer wieder meldete er sich aber aus dem Untergrund über Online-Netzwerke kritisch zu Wort. Er galt als meistgesuchter Mann Venezuelas. Die Venezolaner rief er in seinem letzten Video dazu auf, nicht aufzugeben und weiter gegen Maduro auf die Straße zu gehen.

Trotz reicher Erdölvorkommen befindet sich Venezuela in einer tiefen Wirtschaftskrise, die zu schweren Versorgungsengpässen geführt hat. Die Opposition macht die Regierung des linksnationalistischen Präsidenten Maduro dafür verantwortlich.