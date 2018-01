Der neue polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat sein Kabinett umgebildet und mehrere Minister entlassen, die auf EU-Ebene für Kontroversen gesorgt hatten. So wurde Außenminister Witold Waszczykowski durch Jacek Czaputowicz ersetzt. Auch Umweltminister Jan Szyszko und Verteidigungsminister Antoni Macierewicz mussten gehen. Zudem wurden die Ministerien für Finanzen, Verkehr, Digitalisierung und Gesundheit neu besetzt.

"Wir wollen keine dogmatische, doktrinäre oder extremistische Regierung sein", sagte Morawiecki bei der Vorstellung seines neuen Kabinetts. "Wir wollen eine Regierung sein, die sowohl Wirtschaft und Gesellschaft, als auch europäische und lokale Dimensionen zusammenbringt."

Polen fürchtet Verlust seines Stimmrechts

Die entlassenen Minister hatten in der Vergangenheit für zahlreiche Kontroversen auf EU-Ebene gesorgt. So hatte Außenminister Waszczykowski Vize-Kommissionschef Frans Timmermans im Justizstreit scharf attackiert und Umweltminister Jan Szyszko wurde wegen Abholzungen im Urwald Białowieża kritisiert. Doch auch außenpolitische Erwägungen könnten den polnischen Regierungschef zum Umbau seiner Regierung bewegt haben. So werten Experten die Kabinettsumbildung als Entgegenkommen, um die EU-Mitgliedstaaten milde zu stimmen und Strafen gegen das Land abzuwenden.

Aufgrund der umstrittenen Justizreform hatte die EU-Kommission im Dezember erstmals in der Geschichte ein Verfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge eingeleitet. Sollten die Mitgliedsstaaten einstimmig feststellen, dass eine schwerwiegende Verletzung der Grundwerte vorliegt, könnte Polen Stimmrechte in EU-Gremien verlieren. Da Ungarn aber sein Veto angekündigt hat, gilt dies als unwahrscheinlich.

Juncker und Morawiecki signalisieren Dialogbereitschaft

Nach der Ernennung seiner neuen Minister reiste Morawiecki nach Brüssel zu einem Arbeitsessen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Beide Seiten signalisierten Dialogbereitschaft; sie wollten weitere Gespräche führen mit dem Ziel, "bis Ende Februar Fortschritte zu erreichen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Demnach haben sie sich über Themen wie Migration, Rechtsstaatlichkeit, sowie "Polens Rolle innerhalb der Europäischen Union" unterhalten. Konkrete Ergebnisse oder Hinweise auf eine Annäherung gab es allerdings zunächst nicht.



Auch Polens neuer Außenminister Czaputowicz signalisierte Gesprächsbereitschaft. Die Zusammenarbeit mit Brüssel sei "eine sehr wichtige Priorität für Polen", sagte er der Nachrichtenwebsite wPolityce. Es spreche auch nichts dagegen, dass sich das angespannte Verhältnis zwischen der polnischen Regierung und EU-Ratspräsident Donald Tusk verbessere. Die ehemalige Regierung unter Beata Szydło hatte gegen eine Wiederwahl des liberal-konservativen Politikers an die Spitze des Europäischen Rats gestimmt.