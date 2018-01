Es war im trumpschen Sinne deutlich, auch wenn es nicht von Donald Trump selbst kam: "Handelskriege werden jeden Tag ausgefochten", sagte US-Handelsminister Wilbur Ross am Mittwochabend auf dem Weltwirtschaftorum in Davos. "Der Unterschied ist, dass jetzt die US-Truppen an den Festungswall kommen."



Gemeint waren die jüngsten Entscheidungen der US-Regierung. Anfang der Woche hatte sie ankündigt, auf Solaranlagen und Waschmaschinen künftig unter bestimmten Bedingungen Zölle zu erheben. Für Ross ist die Entscheidung nur folgerichtig: Die USA reagierten mit ihren Zöllen auf unangemessenes Verhalten anderer Staaten, sagte der Handelsminister. Das sei kein Protektionismus.

Seit Donald Trump vor rund einem Jahr ins Weiße Haus eingezogen ist, sorgen sich Unternehmen Politiker weltweit: Ist er wirklich bereit, einen Handelskrieg zu riskieren? Die USA könnten so eine weltweite Protektionismuswelle auslösen. Ohne den US-Präsidenten beim Namen zu nennen, sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in Davos daher auch für viele, als sie sagte, dass Abschottung keine Lösung sei.

Trump ist der Auffassung, Amerika werde von Exportstaaten wie China, aber auch Südkorea oder Deutschland ausgenutzt. Amerikas Handelsbilanzdefizit mit diesen Ländern kommt für ihn einer Beleidigung gleich. Als Gegner hat er insbesondere China ausgemacht. Zwar wird seine Sicht, dass Handelsbilanzdefizite grundsätzlich schädlich sind, von so gut wie keinem Ökonomen bestätigt und die jetzt angekündigten Zölle werden der US-Wirtschaft eher schaden als nützen. Denoch hat Trump nicht vollständig unrecht, wenn er insbesondere Chinas Wirtschaftspolitik kritisiert.

Chinas Protektionismus

Fakt ist: Die chinesischen Exporte von mehr oder weniger staatsnahen Unternehmen werden von der Regierung in Peking subventioniert. Und mit oft verschleierten staatlich garantierten Krediten werden Betriebe in den USA und Europa aufgekauft – vornehmlich im Technologiesektor. Das ist Staatskapitalismus und keine freie Marktwirtschaft.

Viele ausländische Unternehmen und auch Regierungen haben dies lange Zeit stillschweigend akzeptiert. Der Grund: Trotz dieser protektionistischen Politik ließ sich in China immer noch viel Geld verdienen. Kritik an den Zuständen und am Druck aus Peking war eher selten. Dabei werden viele chinesische Märkte immer noch stark abgeschottet. Banken, Hightech, Digitalwirtschaft: Alles No-Go-Sektoren für internationale Kapitalgeber. Wer dennoch investieren will, muss sich zum Technologie- und Wissenstransfer bereit erklären, andernfalls läuft nichts. Im US-Kongress werden auch deswegen schärfere Bedingungen für Übernahmen solcher US-Firmen diskutiert, die mit sensiblen Daten und Technologien arbeiten. Selbst in der EU-Kommission ist diese Debatte mittlerweile angekommen.