In der iranischen Stadt Arak, südlich der Hauptstadt Teheran, sind laut Medienberichten rund 100 Demonstranten festgenommen worden. Der Gouverneur Araks, Ali Aghasadeh, sagte Aftabnews, dass bei den Ausschreitungen auch zwölf Polizisten verletzt worden seien. Das Gouverneursamt hoffe, von den festgenommenen Demonstranten Informationen über weitere geplante Aktionen zu erhalten, so Aghasadeh.



Bereits am Samstag wurden nach Angaben des Gouverneursamts Teheran etwa 200 Demonstranten in der Hauptstadt festgenommen. Einige von ihnen sind aber mittlerweile wieder frei.



Seit Donnerstag war es in einigen Städten Irans zu Protesten gekommen. Die Kundgebungen richteten sich zunächst gegen die Wirtschafts- und Außenpolitik der Regierung von Präsident Hassan Ruhani, wurden aber zunehmend systemkritisch. Am Samstag griffen die Proteste auch auf die Hauptstadt Teheran über. In der Provinz Lurestan im Westiran wurden zwei Demonstranten getötet und sechs weitere verletzt.

"Nicht gut!"

US-Präsident Donald Trump bekräftigte unterdessen seine Unterstützung für Protestierende. Das Land habe das Internet gesperrt, sodass friedliche Demonstranten nicht kommunizieren könnten, schrieb er bei Twitter. "Nicht gut!", erklärte er und bezeichnete den Iran als Nummer eins unter den Staaten, die Terror finanzierten. Zudem komme es dort praktisch stündlich zu Menschenrechtsverletzungen. Angesichts der Proteste haben die iranischen Behörden den Zugang zu Apps wie Instagram und Telegram erschwert und den Schritt mit Sicherheitsbedenken begründet.

Irans Präsident Ruhani reagierte auf die regimekritischen Proteste. "Wir haben eure Probleme gehört", sagte Ruhani. Er wies auf das Recht der Menschen auf Meinungsfreiheit hin, warnte aber zugleich vor Ausschreitungen, die die Sicherheit des Landes gefährden könnten. Ruhani kritisierte auch Trump. "Dieser Typ in Amerika hat vergessen, dass er iranische Menschen vor einigen Monaten 'Terroristen' genannt hat", sagte er.