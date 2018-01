Bei einer Befragung durch einen US-Parlamentsausschuss hat sich der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon geweigert, Antworten zu seiner Arbeit im Weißen Haus zu geben. Auch habe Bannon keine Fragen zu seinen Tätigkeiten während der Übergangszeit der Präsidentschaft von Donald Trump beantwortet, sagte der Sprecher des Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses Devin Nunes.

Nunes habe Bannon deshalb eine Anordnung von Strafmaßnahmen ausgestellt, falls dieser die gestellten Fragen nicht beantworte. Das Treffen fand hinter verschlossenen Türen statt.

Der Top-Demokrat des Gremiums, Adam Schiff, warf dem Weißen Haus vor, Bannon einen "effektvollen Maulkorb" verpasst zu haben. Es sei das erste Mal gewesen, dass Republikaner in dem Ausschuss eine Strafandrohung ausgeben mussten, weil sich ein Zeuge geweigert habe, Fragen zu beantworten.



Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, wies die Vorwürfe zurück. Niemand habe Bannon dazu ermutigt, nicht transparent zu sein, sagte sie. Laut Schiff plant der Geheimdienstausschuss, Trumps Ex-Berater ein zweites Mal zu hören.



Bei einer Befragung Bannons wollte der Ausschuss mehr über die Überlegungen des Präsidenten bei der Entlassung des FBI-Direktors James Comey herausfinden. Kernfragen betreffen auch die Ermittlungen des Sonderermittlers Robert Mueller, der beauftragt ist, herauszufinden, ob es zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland Geheimabsprachen gab und ob der Präsident die Justiz behinderte, indem er Comey entließ oder andere Handlungen unternahm, um Ermittler zu hindern.

Mueller lädt Bannon vor

Wie die New York Times berichtete, schickte Mueller, der alle Befugnisse eines US-Staatsanwalts hat, Bannon bereits eine Vorladung, um vor einer Anklagejury über eine mögliche russische Einflussnahme auf die US-Präsidentschaftswahl auszusagen. Mueller kann als Sonderermittler in Zusammenarbeit mit der US-Bundespolizei und den Gerichten Zeugen befragen und Unterlagen anfordern. Es ist das erste Mal, dass im Zuge von Muellers Ermittlungen ein Mitarbeiter aus Trumps innerstem Zirkel vor die Grand Jury zitiert wird.



Dabei geht er auch der Frage nach, ob sich Trump der Justizbehinderung schuldig gemacht hat. Die russische Regierung dementierte eine Einflussnahme auf die US-Präsidentschaftswahl. Die Russland-Affäre beschäftigt mehrere US-amerikanische Ausschüsse.

Bannon war im Wahlkampf 2016 und bis in die ersten Monate von Trumps Amtszeit hinein einer von dessen engsten Vertrauten. Im August wurde er entlassen, hielt aber weiter zu Trump. Zum Zerwürfnis kam es, nachdem sich Bannon in dem Enthüllungsbuch Fire and Fury des Journalisten Michael Wolff kritisch über Trumps Sohn Donald Trump Jr. geäußert hatte.