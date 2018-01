Trumps früherer Berater Steve Bannon soll kommende Woche vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses zur Russland-Affäre aussagen. Das sagten voneinander unabhängige Quellen der Nachrichtenagentur Reuters und CNN. Demnach sei der Termin für kommenden Dienstag geplant. Dem US-Nachrichtenportal The Daily Beast zufolge soll Bannon sich bereits einen Anwalt genommen haben, um ihn bei der Aussage zu unterstützen. Ein Vertreter des Geheimdienstausschusses lehnte eine Stellungnahme ab.

Die US-Geheimdienste sind überzeugt davon, dass der Wahlkampf 2016 von Russland beeinflusst wurde. Mehrere Ausschüsse und ein Sonderermittler untersuchen, inwiefern die Präsidentenwahl zugunsten Trumps beeinflusst wurde und ob es Absprachen zwischen Russland und Trumps Wahlkampfteam gegeben hat. Bannon, der im Wahlkampf ein enger Vertrauter Trumps war, könnte in dem Fall wichtige Informationen beisteuern.



Das einst vertraute Verhältnis zwischen Bannon und Trump ist spätestens seit vergangener Woche dahin. Bannon war wegen seiner Äußerungen in dem Enthüllungsbuchs Fire and Fury des Journalisten Michael Wolff stark unter Druck geraten, mehrfach wurde er von Trump via Twitter beschimpft und als Lügner dargestellt.



Nach Angaben Wolffs habe Bannon ein Treffen von Trumps Sohn Donald Jr. mit einer russischen Anwältin während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 als unpatriotisch kritisiert und es "Hochverrat" genannt. Trump Jr. hatte sich nach eigener Aussage von der Anwältin belastendes Material über die demokratische Kandidatin Hillary Clinton erhofft.

Bannon hat Breitbart verlassen

Bannon dementierte die Aussagen des Buches nicht, bedauerte aber die "Auswirkungen seiner Äußerungen". Vor zwei Tagen gab er schließlich seinen Posten als Herausgeber der rechtspopulistischen Nachrichtenseite Breitbart auf.

2016 hatte Bannon Breitbart schon einmal verlassen, um für Trumps Wahlkampfteam zu arbeiten. Er galt als ein entscheidender Faktor für den Wahlsieg des Republikaners im November, weil er Trumps Energie und massentaugliche Fähigkeiten mit Populismus und organisatorischer Härte kurzschloss. Nach seinem Wahlsieg machte Trump Bannon zu seinem Chefstrategen. Im August 2017, fast genau ein Jahr nach seinem Amtsantritt, hatte Bannon auf Trumps Druck sein Amt räumen müssen und war zu Breitbart zurückgekehrt.

Bannon gilt als Vertreter der sogenannten Alt-Right-Bewegung, ihm wird ideologische Nähe zu Rechtsextremen nachgesagt – dass er ein so hohes Amt in der US-Regierung innehatte, sorgte vielerorts für Kritik.



Auch Trump könnte befragt werden

Die Washington Post hatte diese Woche berichtet, dass das Team von Sonderermittler Rober Mueller in den kommenden Wochen auch Trump befragen könnte. Demnach verhandelten Muellers Vertreter und die Anwälte Trumps bereits über Detailfragen wie den Termin, den Ort und die Bedingungen der Befragung. Es sei dem Bericht zufolge auch möglich, dass Trump schriftlich auf Muellers Fragen antwortet.

Trump bezeichnete eine Befragung jedoch als "unwahrscheinlich". Schließlich habe niemand Hinweise auf geheime Absprachen seines Lagers mit Russland gefunden, sagte der Präsident. Im Sommer hatte Trump noch angekündigt, er sei zu "100 Prozent" bereit, vor dem Ermittlungsausschuss auszusagen.