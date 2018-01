"Dies ist unser neuer amerikanischer Augenblick", sagte Trump bei seiner "State of the Union"-Rede. "Es hat nie einen besseren Moment gegeben, damit zu beginnen, den Amerikanischen Traum zu leben." Die Rede begann gegen 3.10 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Sie wird auf C-SPAN and auf Twitter live übertragen.



Trump rief die Amerikaner zur Einigkeit auf. Alle sollten als "ein Team, ein Volk und eine amerikanische Familie" zusammenleben. In Umfragen sagt eine Mehrheit, dass Trump in seinem ersten Jahr als Präsident die Spaltung des Landes noch weiter vorangetrieben habe.

Den Auszügen zufolge kündigt er eine Infrastruktur-Initiative an, die von beiden großen Parteien mitgetragen werden soll. "Ich bitte beide Parteien, zusammenzukommen und uns die sichere, schnelle, verlässliche und moderne Infrastruktur zu geben, die unsere Wirtschaft braucht und unser Volk verdient", wird Trump vom Weißen Haus zitiert.

Den Kampf gegen den islamistischen Terror werde er bis zur endgültigen Vernichtung des "Islamischen Staates" weiterführen, kündigt Trump den Auszügen zufolge an. Bereits jetzt seien fast 100 Prozent der von der Terrororganisation besetzten Gebiete in Syrien und im Irak zurückerobert. Der Kampf müsse jedoch weitergehen.

Kennedy III: Rüpel haben langfristig keine Chance

Der demokratische US-Abgeordnete Joseph Patrick Kennedy III wirft Trump in der offiziellen Gegenrede vor, ernste Probleme für die US-Amerikaner ausgelöst zu haben. Es wäre einfach, Trumps erstes Amtsjahr als "Chaos" zu beschreiben, schreibt Kennedy in vorab veröffentlichten Auszügen der Gegenrede, die er im Anschluss an Trumps lange Rede vorträgt. Die Trump-Regierung gehe gegen Gesetze, die das Volk schützten, und den Gedanken, dass alle Menschen Schutz verdienten, vor.

Vermutlich in Anspielung auf Trump sagte Kennedy, Rüpel oder Schulhofschläger könnten zwar mal einen Treffer landen. Sie hätten es aber nie geschafft, an die Stärke und den Geist von Menschen heranzukommen, die vereint darin seien, ihre Zukunft zu verteidigen.

US-Landwirtschaftsminister Sonny Perdue wird der Ansprache nicht beiwohnen. Er wurde als "designierter Überlebender" ausgewählt und wird sich während der Rede an einem nicht näher bekannten Ort aufhalten. Das ist ein traditioneller Vorgang, um im Falle einer

Katastrophe oder eines Anschlags die Fortsetzung der US-Regierung sicherzustellen. Üblicherweise werden weniger bekannte Personen des Kabinetts für die Aufgabe ausgewählt.

Das Ritual stammt aus Zeiten des Kalten Krieges. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 bekam es aber neue Relevanz.

Auch ein hochrangiges Kongressmitglied muss aus diesem Sicherheitsgrund die Rede verpassen. Die Ansprache vor beiden

Kongresskammern ist von großem Interesse, weil der Präsident darin seine Sicht auf die Lage der USA schildert.

Weißes Haus: Guantánamo wird nicht geschlossen

Kurz vor Beginn der Rede gab die Regierung in einer MItteilung bekannt, das Strafgefangenenlager Guantánamo werde nicht geschlossen. In der Pressemitteilung des Weißen Haus hieß es, die Haftbedingungen in Guantánamo seien legal, sicher und menschlich. Weder gegen das US-Recht noch gegen internationale Richtlinien werde verstoßen. In der Vergangenheit hatte Ex-Präsident Barack Obama vergeblich versucht, das Gefangenenlager zu schließen.