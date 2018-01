In Syrien haben sich Regierung und Opposition auf eine Waffenruhe in den Vororten von Damaskus geeinigt. Ab der Nacht zum Samstag sollen die Waffen im belagerten Ost-Ghuta nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus schweigen, sagte Ahmed Ramadan, ein Sprecher der Opposition. Die Einigung sei vor allem auf Vermittlung Russlands herbeigeführt worden und entstand im Rahmen von Friedensgesprächen in Wien.

Ost-Ghuta wird seit 2013 von Truppen des Assad-Regimes belagert, seit zwei Monaten gibt es dort schwere Kämpfe. Eine Blockade der Regierung schneidet derzeit 400.000 Menschen von einer ausreichenden Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten ab. Auch Hilfsorganisationen ist der Zugang verwehrt. Zuletzt hatten Rebellen versucht, die Blockade zu durchbrechen.

Mindestens 286 Zivilisten sind bei dem Konflikt in Ost-Ghuta getötet worden, meldet die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, deren Angaben nicht überprüft werden können. Die Menschen seien durch Granatfeuer oder bei Luftangriffen gestorben. Laut der Beobachtungsstelle bestanden die Rebellen in der Region darauf, dass innerhalb von 48 Stunden Hilfsgüter nach Ost-Ghouta gebracht werden. Andernfalls sei die Übereinkunft hinfällig.



Der Bürgerkrieg in Syrien dauert inzwischen seit fast sieben Jahren an. Dabei wurden mehr als 400.000 Menschen getötet.