Elf führende Mitglieder des türkischen Ärzteverbands (TTB) sind festgenommen worden, nachdem sie sich kritisch zur türkischen Militäroffensive in Syrien geäußert hatten. Die Festnahme sei durch das türkische Militär erfolgt, teilte die Anwältin der Vereinigung, Ziynet Özçelik, mit. Ihnen werde "Propaganda für eine Terrororganisation" und "Aufwiegelung des Volks zu Hass und Feindseligkeit" vorgeworfen.

Der Ärzteverband hatte in der vergangenen Woche eine Erklärung veröffentlicht, in der die Mitglieder den Militäreinsatz gegen die kurdische YPG-Miliz als "Problem der öffentlichen Gesundheit" bezeichneten. Sie warnten zudem vor "irreparablen Schäden" und forderten sofortigen Frieden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bezeichnete die Ärzte daraufhin als "Terroristenliebhaber".

Die Festnahmen wurden vor allem von Menschenrechtsorganisationen kritisiert. Laut dem Türkei-Experten von Amnesty International, Andrew Gardner, sei es die Aufgabe der Regierung, die Ärztevereinigung vor Androhung von Gewalt zu schützen. "Stattdessen nimmt sie heute Morgen Ärzte unter falschen Vorwürfen der 'Terrorpropaganda' aus ihren Betten heraus fest", schrieb er auf Twitter. Die Organisation Reporter ohne Grenzen bezeichnete die Festnahmen als "Hexenjagd gegen Kritiker".

Die türkische Regierung geht konsequent gegen Kritik an der Offensive vor. Allein in der vergangenen Woche seien mehr als 300 Personen festgenommen worden, teilten die türkischen Behörden mit. Sie werden der "terroristischen Propaganda" in sozialen Netzwerken verdächtigt, für Postings in denen sie sich kritisch zur Militäroffensive geäußert hatten.



Die türkische Armee hat am 20. Januar einen Militäreinsatz gegen die kurdische Miliz YPG im nordsyrischen Afrin gestartet. Die Türkei betrachtet die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als "Terroristen".