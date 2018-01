Die britische Premierministerin Theresa May hat keine glückliche Hand. Auch im neuen Jahr nicht. Sie entscheidet nicht gern selbst, lässt sich drängeln, bis es anders nicht mehr geht, und versucht es dann zu vielen Kritikern gleichzeitig recht zu machen. Das funktioniert nicht, und so schlingert die britische Regierung weiter vor sich hin.



Wie halbherzig ihr Führungsstil ist, zeigt die jüngste Kabinettsumbildung, die sich bis in den Montagabend hinzog. Das Ergebnis war wenig aufregend. Eine Umbesetzung der wichtigen Ministerposten wagte May nicht. Sie stieß schon auf Widerstand, als sie dem Erziehungsminister Jeremy Hunt ein neues Ministerium zuweisen wollte, und dieser den Wechsel ablehnte. May lenkte ein, Hunt blieb auf seinem Posten.



Die wichtigen Figuren im Kabinett machen also weiter: Der zerzauste Boris Johnson wird in der Außenpolitik weiterhin für Eklats sorgen, David Davis wird sich mit Michel Barnier weiter um den Brexit streiten, der Handelsminister Liam Fox weiterhin vergeblich auf Freihandelsabkommen mit der großen weiten Welt warten. Philip Hammond wird Schatzkanzler und als Proeuropäer auch in Zukunft die Unternehmer und Banker besänftigen. Und die Innenministerin Amber Rudd bleibt weiter die Hoffnung für die Zukunft. Das Team des britischen Kabinetts besteht aus 22 Mitgliedern, und nun können sie gemeinsam noch Monate darüber streiten, wie sich die Beziehung Großbritanniens zur EU gestalten soll. Die Kabinettsumbildung war kein Befreiungsschlag, weder in die eine noch in die andere Richtung.

Brexit-Befürworter sind unzufrieden

Entsprechend frustriert zeigte sich die britische Boulevardpresse, aber auch viele Brexit-Befürworter – auch in der Konservativen Partei – sind unzufrieden. Sie hatten Theresa May gedrängt, dass Kabinett umzubilden, um die Seite der Hardliner in der Regierung zu stärken. Aber sie wurden wieder enttäuscht. Dass Theresa May den proeuropäischen Schatzkanzler Philip Hammond aus dem Kabinett werfen könnte, ist seit der verpatzten Wahl im Juni vergangenen Jahres ohnehin kein Thema mehr. Dass der auf dem Tory-Parteitag umschwärmte, erzkonservative Jacob Rees-Mogg aufsteigen könnte, war eine Illusion. Er tauchte auf der Liste der neuen Kabinettsmitglieder und Staatssekretäre nicht auf.

Bis Dienstagabend hatte May auch keinen Posten eines Staatssekretärs für das Szenario eines no deal eingerichtet, wie es die konservative Tageszeitung The Telegraph am Morgen der Kabinettsumbildung angekündigt hatte. Im Gegenteil: May hätte einen der wichtigsten Kabinettsposten einem Brexit-Anhänger zuschieben können, tat es aber nicht. Sie musste Damian Green, ihren engen Vertrauten und Stellvertreter, auswechseln. Dieser hatte geleugnet, pornografisches Material auf seinen Computer geladen zu haben. Greens Rücktritt war ein Schlag für Theresa May. Er zwang sie zu der jetzigen Kabinettsumbildung. Aber sie wählte den in Europafragen versierten David Lidington als Minister for the Cabinet Office. Dieser war sechs Jahre lang Staatssekretär für Europa, die EU und Nato, der zweitwichtigste Posten im Außenministerium. Im Sommer vergangenen Jahres wurde er Justizminister. Er stimmte in dem Brexit-Referendum für den Verbleib Großbritanniens in der EU, ebenso wie der jetzige Wirtschaftsminister Greg Clark und der neue Parteichef der Konservativen Partei, Brandon Lewis.

"Blass, verbraucht, männlich"

Letztlich aber ging es May gar nicht um den Brexit. Ihr Kabinett steht, die Brexit-Verhandlungen laufen und das Team ist eingespielt. Viel wichtiger ist ihr die Wahrnehmung der Regierung in der Öffentlichkeit, beim Wähler. Die Financial Times klagte, das Kabinett sei jetzt genauso "pale, stale und male" wie schon vorher: blass, verbraucht und männlich. Im Kabinett dominieren weiterhin die Nadelstreifen-Taktierer, den Blick fest auf ihre eigene politische Karriere geheftet, ihre Brexit-Gesinnung zwischen EU-Gegnern und EU-Befürwortern ziemlich ausgewogen. Wer das alte und neue Foto der Kabinettsmitglieder inspiziert, dem kann nur auffallen, dass es am Kabinettstisch außer dem Städtebauminister Sajid Javid keinen Vertreter der großen ethnischen Minderheiten des Landes gibt. Die Frauen sind deutlich in der Minderheit. So kann eine Regierung nicht den Anspruch erheben, die Mehrheit der Bevölkerung zu repräsentieren.

Das ist gefährlich, vor allem bei einem Oppositionsführer wie Jeremy Corbyn. Er spricht nämlich ebenjene Teile der Gesellschaft an: junge Wähler, Frauen, ethnische Minderheiten. Daher setzte Theresa May am zweiten Tag ihrer Personalentscheidungen genau an diesem Thema an: Unabhängig von der Kabinettsumbildung berief sie sechs Männer und acht Frauen neu in den Kreis der Staatssekretäre, fünf von ethnischen Minderheiten. Elf dieser Parlamentarier wurden erstmals 2015 neu gewählt. Sie sind jung und sollen frischen Wind bringen. Sie sollen das Image einer Partei von reaktionären, knöchernen Little Englander auffrischen. Es ist eine Generation, die Wähler nicht über langweilige Reden auf Parteitagen einfangen soll, sondern über Twitter, Social Media.



Ob es Theresa May gelingt, der Labour-Partei und Jeremy Corbyn Wind aus den Segeln zu nehmen, muss sich noch zeigen. Aber die Angst vor einer erstarkten, jungen Labour-Partei, die das Dilemma des Brexit und der schwachen Regierung spätestens bei der nächsten Wahl für sich ausnutzen könnte, ist groß. Sie ist so groß, dass sich die Kritiker von Theresa May in ihren eigenen Reihen zurückhalten, um nicht weiteren Schaden anzurichten. Und so ist es nicht einmal wichtig, dass das Jahr für Theresa May mit einer holprigen Kabinettsumbildung unglücklich begann.