Die türkische Polizei hat erneut den Ehemann der deutschen Journalistin Meşale Tolu, Suat Çorlu, verhaftet. Das berichtet die türkische sozialistische Oppositionspartei ESP. Der Anwalt der Familie Tolu bestätigte Spiegel Online die Festnahme. Çorlu ist ein führendes Mitglied der ESP und Journalist. Bei Razzien in vier Provinzen, darunter Istanbul und Ankara, hat die türkische Polizei nach eigenen Angaben mindestens fünf Mitglieder der ESP und der sozialistischen Jugendorganisation SGDF festgenommen. Was genau die Behörden Corlu vorwerfen sei aber noch unklar, so Spiegel Online.

Die deutsche Journalistin und Übersetzerin Meşale Tolu war nach fast acht Monaten in Untersuchungshaft im Dezember 2017 frei gekommen. Tolu hatte in der Türkei für eine linksgerichtete Nachrichtenagentur gearbeitet. Ihr wurde "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" und "Terrorpropaganda" vorgeworfen. Tolu saß zusammen mit ihrem zweijährigen Sohn im Frauengefängnis im Istanbuler Stadtteil Bakırköy ein, bevor ein Gericht hatte ihre Entlassung unter Auflagen anordnete. Tolu darf die Türkei nicht verlassen, ihr Verfahren geht noch weiter. Der nächste Verhandlungstermin ist im April 2018. Auch Suat Çorlu war im vergangenen Jahr bereits mehrere Monate in Haft. Er war im November frei gekommen.

Auch der Welt-Korrespondent Deniz Yücel ist weiterhin in türkischer Haft. Am Mittwoch hatte er einen Tauschhandel zwischen Deutschland und der Türkei für seine Freilassung abgelehnt. "Für schmutzige Deals stehe ich nicht zur Verfügung", sagte der seit elf Monaten inhaftierte Welt-Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur in einem Interview, das schriftlich über seine Anwälte geführt wurde. Yücel, der die türkische und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, sitzt seit dem 14. Februar 2017 im Gefängnis. Die Behörden bezichtigen ihn des Datenmissbrauchs, der Terrorpropaganda und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.



Insgesamt sitzen in der Türkei mehr als 150 Journalisten im Gefängnis.In der Folge des gescheiterten Putschversuchs vom 15. Juli 2016 verhängte die Türkei den Ausnahmezustand. Seitdem verstärkte das Land unter anderem die staatliche Repression gegen Journalisten. Mehr als 100 Zeitungen, Radio- und Fernsehsender wurden geschlossen.