Im Norden Syriens sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen etwa 5.000 Menschen auf der Flucht vor der türkischen Offensive gegen kurdische Milizen. Die schwächsten der Betroffenen hätten allerdings zurückbleiben müssen, hieß es in einem UN-Bericht, der sich auf Quellen vor Ort stützt.



Demnach steht die Organisation bereit, in der Region Afrin 50.000 Menschen zu versorgen. Sollte es Fluchtbewegungen in Gebiete geben, die von der syrischen Regierung kontrolliert werden, gebe es Vorräte für weitere 30.000 Menschen.

Die türkische Regierung will mit der Militäroffensive in Afrin gegen die kurdische Miliz YPG und die von ihr dominierten Syrischen Demokratischen Streitkräfte vorgehen. Nach Informationen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind bei der Offensive bislang 23 Zivilisten getötet worden. Die Türkei weist Berichte über zivile Opfer als "Propaganda" zurück und versichert, ausschließlich Terroristen ins Visier zu nehmen.



Die türkische Armee hatte ihre Offensive vor vier Tagen gestartet, am Dienstag griff sie auch kurdische Stellungen im Nordirak an. Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu drohte laut einem Bericht des TV-Nachrichtensenders Habertürk damit, die Offensive auszuweiten und nannte dabei die überwiegend von Arabern bewohnte syrische Stadt Manbidsch. "Wir fürchten uns vor niemandem, wir sind entschlossen und wir werden nicht mit Ängsten und Bedrohungen leben", sagte Çavuşoğlu.

Die Kurden riefen indes dazu auf, die Region Afrin zu verteidigen. "Wir erklären eine Generalmobilmachung und rufen unser Volk auf, Afrin zu verteidigen", hieß es in der Erklärung des kurdischen Kantons Dschasire in Nordsyrien, der ebenso wie Afrin von der YPG und ihrer Dachorganisation PYD kontrolliert wird. Ein Sprecher sagte, alle Kurden seien aufgerufen, zu den Waffen zu greifen. Freiwillige, die in Afrin kämpfen wollten, würden mit Waffen ausgestattet.



Die Verwaltung des Kantons Dschasire, der von Afrin durch türkisch-kontrollierte Gebiete getrennt ist, rief die internationale Gemeinschaft auf, ihrer "moralischen Verantwortung" gerecht zu werden. Sie drängte zudem den UN-Sicherheitsrat, eine "entschlossene Resolution" zu verabschieden, um die "Aggression der türkischen Regierung" gegen die Kurden in Afrin zu stoppen.

"Ruf nach Zurückhaltung", aber keine Entscheidung

Der UN-Sicherheitsrat hatte am Montag über die türkische Offensive in Afrin und weitere Entwicklungen in Syrien beraten, sich aber nicht zu einer gemeinsamen Erklärung durchringen können. Die Vetomächte Russland und die USA stehen im Syrien-Konflikt auf unterschiedlichen Seiten. Der französische UN-Botschafter François Delattre sagte im Anschluss lediglich, der "Ruf nach Zurückhaltung" sei in der Diskussion weitgehend geteilt worden.

Für die USA ist die Offensive ihres Nato-Partners Türkei heikel, da sie die YPG als Verbündete im Kampf gegen die Dschihadisten in Nordsyrien ansehen und mit Waffen sowie Spezialkräften unterstützen. Die Türkei wiederum sieht die US-Militärhilfe als verdeckte Unterstützung für die mit der YPG eng verbundene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die auch von den USA als Terrororganisation gelistet ist.

Auch Russland unterhält gute Beziehungen zur YPG, ist aber nicht gegen das türkische Vorgehen in Afrin eingeschritten. Stattdessen zog Russland seine Militärbeobachter aus der Region ab und überließ den Luftraum türkischen Kampfflugzeugen. Nach Angaben der Türkei ist ihr Vorgehen eng mit Russland abgestimmt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußerte sich in einem Telefonat mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdoğan besorgt über den Militäreinsatz, teilte der Pariser Élysée-Palast mit.



Türkei hat Panzer aus Deutschland ohne Auflagen erhalten

Die Bundesregierung muss sich indes für Panzerlieferungen an die Türkei erklären. Zuletzt waren Bilder von türkischen Leopard-2-Panzern aufgetaucht, die bei der aktuellen Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG im Norden Syriens aufgenommen sein worden sollen. Die Bundesregierung erklärte am Montag, sie könne nicht sagen, ob die Aufnahmen aktuell seien. Aus einer Antwort des Bundesverteidigungsministeriums auf eine Anfrage des damaligen Linken-Abgeordneten Jan van Aken aus dem Jahr 2011 geht hervor, dass Deutschland der Türkei für den Einsatz von rund 350 Leopard-2-Panzern keine Auflagen gemacht hat.



2005 hatte die damalige Bundesregierung mit der Türkei demnach die Lieferung von mehreren Hundert Leopard-2-Panzern vereinbart, 2009 wurde das Abkommen erweitert. Bis Ende 2011 lieferte Deutschland dem Nato-Partner insgesamt 354 Kampfpanzer des Typs Leopard 2.



Frühere Kampfpanzer-Lieferungen verband Deutschland durchaus mit Auflagen. Danach darf die Türkei die 397 Kampfpanzer des älteren Typs Leopard 1, die sie in den 1980er- und 1990er-Jahren von Deutschland erhielt, "ausschließlich in Übereinstimmung mit Artikel 5 des Nato-Vertrages (Verteidigung gegen bewaffneten Angriff)" einsetzen, wie aus der Antwort des Verteidigungsministeriums von 2011 hervorgeht.