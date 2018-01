Bei Unruhen in Äthiopien sind am Wochenende mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch ein Polizist gewesen, sagte ein Polizeisprecher dem staatlichen Sender EBC. Den Angaben zufolge nahmen die Straßenschlachten ihren Ausgang, als junge Männer am Rande des christlichen Timkat-Festes am Samstag in der Region Amhara die Polizei angegriffen haben.



Augenzeugen berichteten, die Sicherheitskräfte hätten mit scharfer Munition auf steinewerfende Demonstranten gefeuert. Ein Bewohner der Stadt Woldiya, rund 500 Kilometer nördlich der Hauptstadt Addis Abeba, sagte der Nachrichtenagentur AP, er fürchte, dass es noch viel mehr Tote gegeben habe.



Bis Sonntagmittag seien Schüsse zu hören gewesen. Hotels, Restaurants und Geschäfte seien von aufgebrachten Demonstranten in Brand gesteckt worden. In Amhara sowie in der Region Oromia ist es seit November 2015 immer wieder zu gewaltsamen Protesten gegen die Regierung gekommen. Insgesamt mehrere Hundert Tote hat es bei den Unruhe seither gegeben.



In dem Land mit etwa 100 Millionen Einwohnern am Horn von Afrika ist die Opposition seit 2015 nicht mehr im Parlament vertreten. Kritiker werfen der Regierung vor, die Opposition mundtot zu machen und Gegner einzusperren. Zuletzt hatte Ministerpräsident Hailemariam Desalegn aber die Freilassung inhaftierter Politiker versprochen. Die Freilassung soll die "nationale Versöhnung vorantreiben" und die "Demokratie stärken", sagte Desalen. Am vergangenen Mittwoch wurden dann mehrere Hundert Oppositionelle frei gelassen, unter ihnen Merera Gudina ein prominenter Führer der Opposition.

Menschenrechtsgruppen und die Opposition hatten schon lange dazu aufgerufen, politische Gefangene freizulassen. Sie werfen der Regierung vor, Vorwürfe gefälscht und Gefangene eigentlich wegen ihrer politischen Ansichten inhaftiert zu haben. Auch würden Persönlichkeitsrechte, wie das Recht auf freie Meinungsäußerung, beschnitten.