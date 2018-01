Weite Teile der US-Bundesregierung haben seit sechs Uhr morgens deutscher Zeit kein Geld mehr zur Verfügung und müssen deshalb schließen. Die republikanische Mehrheit im Senat brachte am Freitagabend nicht genügend Demokraten auf ihre Seite, um eine Übergangsfinanzierung der Regierung zu verabschieden.



Seit null Uhr Ortszeit werden weite Teile des öffentlichen Dienstes heruntergefahren: Die Gehaltszahlungen der Bundesbehörden werden ausgesetzt und zahlreiche Behörden und Einrichtungen wie Zoos und Museen, die vom Bund betrieben werden, geschlossen. Zuletzt hatte 2013 der Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern zum Shutdown der Regierung geführt. Damals dauerte er 16 Tage.

Nur 50 der 100 Senatoren stimmten für den Übergangshaushalt. Um den Haushalt erfolgreich anzunehmen, sind jedoch 60 Stimmen nötig. Da der an Krebs erkrankte Senator John McCain nicht anwesend sein konnte, benötigten die Republikaner die Unterstützung von mindestens zehn Demokraten, um auf die nötigen Stimmen zu kommen.

Der aktuelle Haushaltsstreit dreht sich unter anderem um die Höhe der Militärausgaben. Zudem spielen Einwanderungsthemen eine zentrale Rolle: Die Demokraten wollen keinem Haushaltskompromiss zustimmen, ohne dass es Zusagen zum Schutz von rund 700.000 Einwanderern gibt, die als Kinder illegal ins Land gekommen waren, die sogenannten Dreamer.

Die in den Senat eingebrachte Maßnahme war bereits vom Repräsentantenhaus mehrheitlich angenommen worden – sie hätte die Regierung einen weiteren Monat offen gehalten. Da der Senat diesen Vorschlag nun abgelehnt hat, müsste ein neuer Haushaltsvorschlag zunächst erst wieder vom Repräsentantenhaus angenommen werden. Während des gesamten Vorgangs bliebe die Regierung weiterhin geschlossen.



Stunden vor der entscheidenden Frist hatte Präsident Donald Trump nach einem Treffen mit dem führenden Demokraten im Senat, Charles Schumer, auf Twitter zunächst Optimismus verbreitet. Das Treffen im Weißen Haus sei sehr gut gewesen, man habe Fortschritte gemacht. Schumer hatte sich verhaltener geäußert.

Der Regierungsstillstand tritt am ersten Jahrestag des Amtsantritts von Präsident Donald Trump in Kraft. Er hatte zuvor seine geplante Reise nach Florida abgesagt. Er wollte in sein Feriendomizil Mar-a-Lago reisen, wo am Samstag eine Gala anlässlich des ersten Jahrestages seiner Amtseinführung geplant war.



Unklar ist damit auch, ob Trump und Außenminister Rex Tillerson ihre für die nächste Woche geplanten Auslandsreisen, unter anderem zum Weltwirtschaftsforum nach Davos, antreten werden. Aus dem Außenministerium verlautete, eine Entscheidung sei noch nicht getroffen.