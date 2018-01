Donald Trump hat sich bereit erklärt, ein direktes Gespräch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu führen. Ein Dialog mit Kim Jong Un sei nicht jenseits des Möglichen, sagte der US-Präsident vor einer Runde von Journalisten in Camp David. "Ich glaube immer an Gespräche", sagte Trump. Er hätte damit überhaupt kein Problem. Ein solches Gespräch sei allerdings an Bedingungen geknüpft. Details nannte er dazu nicht.



Der Ton von Präsident Trump ist damit innerhalb weniger Tage milder geworden: Noch am Dienstag hatte drohend auf seinen "größeren und mächtigeren" Atomknopf verwiesen.



Am Freitag hatte auch US-Außenminister Rex Tillerson von einer grundsätzlichen Gesprächsbereitschaft der US-Regierung mit der nordkoreanischen Führung gesprochen. Wichtig sei Tillerson aber, dass Nordkorea die Forderung der USA nach einer endgültigen, vollständigen Denuklearisierung verstünde.



"Wenn ich nicht beteiligt wäre, würden sie gar nicht reden"

Am Dienstag wird sich die Führung aus Pjöngjang zum ersten Mal seit zwei Jahren mit Vertretern aus Südkorea treffen. Bei formellen Gesprächen in einer Grenzstadt wollen die Nachbarn über eine Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen, die im Februar in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang stattfinden, und allgemein über die bilateralen Beziehungen der beiden Länder sprechen.

Diese Gespräche Nord- und Südkoreas wertete Trump als möglichen Auftakt zu weiteren Verhandlungen – und eigenen diplomatischen Erfolg: "Jetzt sprechen sie über Olympia. Das ist ein Anfang. Ein großer Anfang. Wenn ich da nicht beteiligt wäre, würden sie gar nicht reden."

Das international isolierte Nordkorea wird nach Angaben seines Vertreters beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) wahrscheinlich an dem Sportereignis in Südkorea im Februar teilnehmen. Zudem konkretisieren sich die Planungen für ein ranghohes bilaterales Treffen am Dienstag. Es wären die ersten bilateralen Gespräche seit mehr als zwei Jahren.