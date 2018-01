Stephen Bannon, Donald Trumps ehemaliger Chefstratege und Wahlkampfleiter, verlässt die rechte Nachrichten-Plattform Breitbart News. Er war dort zuletzt Herausgeber. Gründe für den Schritt wurden zunächst nicht genannt.

"Bannon und Breitbart arbeiten an einer glatten und ordnungsgemäßen Übergabe", heißt es in einem Breitbart-Bericht. Bannon wurde mit den Worten zitiert: "Ich bin stolz darauf, was das Breitbart-Team in solch einer kurzen Zeit beim Aufbau einer Weltklassenachrichtenplattform erreicht hat."



Bannon soll Trump Jr. "verräterisch" genannt haben

Trumps Ex-Berater war seit vergangener Woche massiv unter Druck geraten, weil er in dem Enthüllungsbuch Fire and Fury - Inside the Trump White House des Journalisten Michael Wolff ausführlich mit sehr kritischen Äußerungen über Trumps Familie zu Wort kommt.

Wolff zufolge soll Bannon das Treffen zwischen Präsidentensohn Donald Trump Jr., hochrangigen Wahlkampfmitarbeitern und einer russischen Anwältin im Trump Tower als "verräterisch" und "unpatriotisch" beschrieben haben. Nach Vorveröffentlichung einiger Buchauszüge war Bannon zurückgerudert; er bezeichnete Trump Jr. unter anderem als "Patrioten". Seine Äußerungen bestritt er allerdings nicht.

In rechten Kreisen isoliert

Trump warf Bannon vor, den "Verstand verloren" zu haben. Am Montag erklärte das Weiße Haus, trotz des Bedauerns habe Bannon derzeit keine Chance auf eine Rückkehr ins Weiße Haus. Auch die Milliardärsfamilie Mercer, die Breitbart unterstützt, distanzierte sich von Bannon. Das Wall Street Journal hatte bereits berichtet, Breitbart erwäge Bannons Entlassung.



Bannon hatte Breitbart 2016 zunächst verlassen, um für Trumps Wahlkampfteam zu arbeiten. Der Rechtsideologe galt als ein entscheidender Faktor für Trumps Wahlsieg im November. Danach wurde er Trumps Chefstratege. Im Sommer 2017 verließ Bannon das Weiße Haus und kehrte zu Breitbart zurück. Bannon wollte Breitbart News nach eigenem Bekunden als rechte und erzkonservative Plattform nutzen.



Buchautor Michael Wolff zeichnet in Fire and Fury das Bild einer chaotischen US-Präsidentschaft unter Trump. Unter Berufung auf Gespräche mit vielen engen Vertrauten des Präsidenten wird Donald Trump darin als völlig überfordert, impulsiv und desinteressiert dargestellt. Trump selbst wies das Werk als erfunden zurück.