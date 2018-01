Die Wirkung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea erweist sich bislang als erstaunlich dürftig. Die Zwangsmaßnahmen der UN, die ohne militärischen Eingriff, aber im Einklang mit multilateraler Diplomatie Frieden und Sicherheit garantieren sollten, können unter dem undiplomatischen Getöse von US-Präsident Donald Trump ihre Wirkung nicht entfalten. Geht es nach dem Vorsitzenden des außenpolitischen Ausschusses des US-Senats, Bob Corker, treibe der US-Präsident sogar, anstatt situationsgerecht die Sanktionsschrauben anzuziehen, die "USA in einen Dritten Weltkrieg".



Enrico Carisch ist Mitbegründer des Unternehmens Compliance and Capacity Skills International (CCSI) und hat den High-Level Review zu UN-Sanktionen initiiert. Er führt Trainingsprogramme und Studien zur Wirkung von Sanktionen durch. Zuvor hat er im Auftrag des Sicherheitsrats Sanktionen überwacht und europäische und afrikanische Regierungen zur Rohstoffgewinnung in konfliktsensiblen Regionen beraten. Der Beitrag ist auch erschienen im ipg-journal der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung.

Dabei ist typisch für Washingtons überhandnehmende Laiendiplomatie, dass Corker selbst, wahrscheinlich unabsichtlich, mit seinen Äußerungen der Führung in Pjöngjang die Risiken einer frühzeitigen Aufgabe ihrer nuklearen Ambitionen aufgezeigt hat. Diese naive Vehemenz ist allerdings weder der einzige Fehler der Sanktionspolitiker noch ein allein amerikanischer.



Immer wieder haben politische und wirtschaftliche Faktoren die Nordkorea-Sanktionen der UN seit ihrem Beginn im Dezember 2006 untergraben. Diese Faktoren sind dem politischen Wankelmut vieler Entscheidungsträger geschuldet. Weil die westlichen Großmächte UN-Sanktionen oft ihren nationalen Interessen unterordneten, behinderten China und Russland deren Umsetzung und signalisierten damit Sanktionsskeptikern, dass auch sie kostenfrei die Maßnahmen ignorieren könnten.



Waffenlieferanten kommen ungeschoren davon

So bröckelte die Umsetzung stetig, und besonders die theoretisch stärksten Maßnahmen, die Finanzrestriktionen, verloren ihre Zwangswirkung, weil sie in sehr unterschiedlichem Maß durchgesetzt wurden. Darüber hinaus verwässern erhebliche Deutungsunterschiede der zuständigen Mitgliedsstaaten und des privaten Sektors die Sanktionen.



Zwar schützen sich Banken, eine wichtige Untergruppe potenzieller Finanziers von Sanktionsbrechern, seit Langem mit der KYC-Verpflichtung ihrer Branche (Know Your Customer) gegen Verstrickungen in Verbrechen und Geldwäscherei. Aber wenn es um UN-Sanktionen außerhalb der Terrorismusbekämpfung geht, wird die Umsetzungspraxis vieler Banken aalglatt.

Noch problematischer steht es um die Ausübung der Eigentümerverantwortung institutioneller Anleger. Dank milliardenschwerer Aktienanteile an börsengehandelten Unternehmen in aller Welt könnten sie eigentlich besonders großen Einfluss ausüben. Konfliktsensible Praktiken sind immerhin Teil der weithin akzeptierten 31 UN-Leitprinzipien, die John Ruggie als UN-Sonderbeauftragter für Unternehmen und Menschenrechte unter dem Titel Protect, Respect and Remedy (Schützen, Respektieren, Wiedergutmachen) formulierte. Obwohl dieses Verantwortungsprinzip 2011 vom Menschenrechtsrat angenommen wurde, ist kein einziger Fall bekannt, bei dem Anleger gegen Sanktionsvergehen ihrer Unternehmen einschritten.

Vielleicht reflektiert diese Lethargie der Anleger in ihrem pragmatischen Eigennutz nur die Zerrissenheit der Sanktionspolitiker. Sanktionen werden zwar ziemlich regelmäßig gegen diejenigen verhängt, die terroristische Organisationen finanzieren. Aber Finanziers zwischenstaatlicher und innerstaatlicher Konflikte werden selten belangt. Zu dieser Inkonsistenz des UN-Sicherheitsrates gehört auch, dass Empfänger illegaler Waffenlieferungen wesentlich häufiger mit Vermögenssperren und Reiseverboten belegt werden als ihre Lieferanten, die oft noch umfangreicher die UN-Waffenembargos verletzen.