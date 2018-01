Per Losentscheid ist dem Republikaner David Yancey ein wichtiger Sitz im Repräsentantenhaus des US-Bundesstaats Virginia zugeteilt worden. Nachdem ein Zettel mit seinem Namen aus einer Keramikschale gezogen worden war, erklärte ihn die Wahlkommission zum Sieger der Wahl.



Die Wahl fand bereits im November statt und sah zunächst Yancey als Sieger. Laut der ersten Auszählung unterlag ihm die Demokratin Shelly Simonds mit nur zehn Stimmen. Eine Neuauszählung im Dezember sah dann plötzlich Simonds als Gewinnerin, mit einem Vorsprung von einer einzigen Stimme. Nach der Neuauszählung urteilte aber ein Richtergremium, dass Yanceys eigene Stimme dabei nicht berücksichtigt worden sei – damit stand es unentschieden. Ein Einspruch Simonds' dagegen wurde abgewiesen, nun entschied eben das Los.

Das Ergebnis ist entscheidend für das Kräfteverhältnis im Abgeordnetenhaus in dem Bundesstaat. Bei einem Sieg der Demokratin hätte dieses nämlich bei 50 zu 50 gestanden. Weil aber nicht ihr Name, sondern der von Amtsinhaber Yancey gezogen wurde, haben die Republikaner eine knappe Mehrheit von 51 zu 49 Sitzen.

Der Streit dürfte aber noch nicht beendet sein. Die Verliererin hat noch die Möglichkeit, eine zweite Auszählung des Wahlergebnisses zu beantragen. Yancey hatte bereits angedeutet, dass er das im Falle einer Niederlage getan hätte. Und auch Simonds hatte das nicht ausgeschlossen. Nach ihrer Niederlage äußerte sich die Demokratin dazu zunächst nicht. Außerdem ist das knappe Mehrheitsverhältnis auch an anderer Front in Gefahr, weil es auch zu einem Ergebnis in einem anderen Wahlkreis noch einen Rechtsstreit gibt.

Für die Ziehung wurden Zettel mit den ausgedruckten Namen beider Kandidaten in Filmrollen gesteckt und dann blind aus einer blau-weißen Keramikschale gezogen, die ein örtlicher Künstler gemacht hat. Das letzte Mal, dass in Virginia auf diese Weise eine Wahl entschieden wurde, war vor fast 50 Jahren.