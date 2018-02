Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Iran davor gewarnt, die Lage im Nahen Osten weiter zu eskalieren. Auf der Sicherheitskonferenz in München bezeichnete er das Land als "größte Bedrohung für diese Welt" und kritisierte abermals das Atomabkommen des Westens mit Iran. "Lassen Sie uns die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen: Beschwichtigungspolitik funktioniert nie", sagte Netanjahu.

Der Ministerpräsident spielte auf das Münchner Abkommen von 1938 an, mit dem Großbritannien und Frankreich der erzwungenen Abtretung des Sudetenlandes von der Tschechoslowakei an Deutschland zustimmten. Die Vereinbarung wurde zum Symbol der Beschwichtigungspolitik, mit der Großbritannien und Frankreich versuchten, das Großmachtstreben des damaligen Reichskanzlers Adolf Hitler durch Zugeständnisse einzuhegen.

Terrorbasis Syrien

Der Iran sei nicht gleichzusetzen mit Nazideutschland, stellte Netanjahu klar. Atomar bewaffnet werde das Land aber unkontrollierbar sein. "Schauen Sie, was der Iran jetzt macht. Und dann stellen Sie sich vor, was er mit Atomwaffen machen würde", warnte er.



Israel werde es nicht hinnehmen, dass der Iran eine "dauerhafte militärische Präsenz in Syrien" errichtet, sagte Netanjahu. "Wir werden es nicht zulassen, dass der Iran eine neue Terrorbasis aufbaut, die uns bedroht." Netanjahu warnte, Israel werde, "wenn nötig", nicht nur die Stellvertreter des Iran bekämpfen, sondern "auch den Iran selbst angreifen". Die Regierung in Teheran unterstützt die aus Libanon stammende schiitische Hisbollah-Miliz, die an der Seite von Syriens Präsident Baschar al-Assad kämpft.

Benjamin Netanjahu wendet sich in München direkt an Irans Außenminister: "Erkennen Sie das?" © Thomas Kienzle/AFP/Getty Images

Netanjahu hatte ein Metallteil mitgebracht, das er während seiner Rede hochhielt. Es sei ein Stück einer iranischen Drohne, die in den israelischen Luftraum eingedrungen sei. "Herr Sarif, erkennen Sie das? Sie sollten es. Es gehört Ihnen", sagte Netanjahu und wandte sich direkt an den iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif. "Stellen Sie Israels Entschlossenheit nicht auf die Probe." Israel werde es nicht zulassen, dass dem Land "eine Schlinge des Terrors" umgelegt werde.



Israel hatte am vorvergangenen Samstag eine Serie von Angriffen in Syrien geflogen und nach eigenen Angaben syrische und iranische Stellungen ins Visier genommen. Auslöser der Luftangriffe sei eine iranische Drohne gewesen, die von Syrien aus nach Israel geflogen sei. Zuvor war ein israelischer Kampfjet über Syrien beschossen worden und auf israelischem Territorium abgestürzt.

"Israel setzt auf Aggression"

Sarif reagierte auf den Auftritt Netanjahus und nannte ihn "Zirkus". Er verdiene keine Antwort, vielmehr seien Israel und die USA für die Konflikte im Nahen Osten verantwortlich. Israel setze auf "Aggression als Politik seinen Nachbarn gegenüber" und stilisiere sich als Opfer.



Auf Israels Konto gingen "massenhafte Repressionen gegen seine Nachbarn, tägliche Übergriffe in Syrien und Libanon, beinahe schon Routinebombardierungen in Syrien", sagte Sarif. "Und wenn die Syrer mal den Mumm haben, einen seiner Kampfjets abzuschießen, dann wird das gleich als Katastrophe hingestellt." Der Iran strebe keineswegs eine Rolle als Vormacht in der Region an, beteuerte Sarif. Sein Land werde von anderen zum "Sündenbock" für regionale Fehlentwicklungen gemacht.

Keine Geschäfte mit Revolutionsgarden?

Die USA wiederum stützten Netanjahus Warnung, Iran schüre die Gewalt in der Region. Der Nationale Sicherheitsberater, H. R. McMaster, sagte, dazu bediene sich der Iran der Revolutionsgarden beziehungsweise Unternehmen, die mit diesen verbunden seien. McMaster verlangte von Deutschland, den Handel mit Iran stark zurückzufahren. "Wer im Iran investiert, investiert in die Revolutionsgarden", kritisierte er. "Der Geschäftspartner schreibt den Revolutionsgarden praktisch einen Scheck aus und sagt: Bitte verwendet das Geld, um noch mehr Morde im ganzen Nahen Osten zu begehen." Deutschland sei neben Russland, China, Japan und Südkorea einer der größten Handelspartner des Iran.



"Es ist eine Frage der internationalen Sicherheit und unseres moralischen Gewissens, dass wir aufhören, mit Firmen mit Verbindung zu den Revolutionsgarden Geschäfte zu treiben", sagte McMaster. Die Garden sind nicht nur der mächtigste Zweig der Sicherheitsbehörden im Iran, ihnen untersteht auch ein Unternehmensimperium. An der Mehrzahl der Unternehmen im Iran sind sie zumindest beteiligt. In der Vergangenheit war spekuliert worden, Präsident Donald Trump könnte die Revolutionsgarden auf die Liste der Terrororganisationen setzen.



Der saudi-arabische Außenminister Adel al-Dschubeir beschuldigte den Iran, die Sicherheit in der gesamten Region zu untergraben. "Mehr als 90 Prozent der Sprengfallen in der Welt stammen aus dem Iran", sagte er in München. "Wenn der Iran nicht länger kritisiert werden will, muss er nur sein Verhalten ändern und sich an internationales Recht halten." Das sunnitische Saudi-Arabien und der schiitische Iran ringen um die Vorherrschaft am Persischen Golf.