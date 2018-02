Binali Yıldırım - Keine neue Entwicklung im Fall Yücel Ein kritisches Thema beim Besuch des türkischen Premiers in Berlin war die Inhaftierung des deutschen Journalisten Deniz Yücel. Yıldırım sagte, er hoffe auf einen baldigen Prozessbeginn. © Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der türkische Ministerpräsident Binali Yıldırım will sich eigenen Angaben zufolge für schnellere Gerichtsverfahren im eigenen Land einsetzen. "Unsere Aufgabe ist es, die Verfahren zu erleichtern", sagte Yıldırım nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Die türkische Justiz arbeite aber unabhängig.



Wegen des Militärputsches in der Türkei hätten die Gerichte in der Türkei gerade viel zu tun, "es gibt eine große Arbeitslast und deshalb Verzögerungen", sagte Yıldırım. Er hoffe dennoch, dass das Verfahren gegen den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel bald zu einem Abschluss komme.



Nach dem gescheiterten Putschversuch waren in der Türkei Tausende Menschen festgenommen worden, etwa aus Militär, Justiz, Bildungseinrichtungen und Medien. Der Korrespondent der Welt, Yücel, sitzt seit einem Jahr in der Türkei in Untersuchungshaft. Dem Journalisten, der sowohl die türkische als auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und die türkische Regierung oft kritisiert hat, wird Kontakt zu Terroristen vorgeworfen. Eine Anklage liegt aber nicht vor. Deutschland hat immer wieder seine Freilassung gefordert. Außerdem hatte die Bundesregierung angekündigt, Stellung im Beschwerdeverfahren zu beziehen, das Yücel beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angestrengt hatte.

Der türkische Premier hatte sich zuletzt mehrfach optimistisch geäußert, dass es bald Bewegung im Fall Yücel geben könnte. "Wenn es zu einer Verhandlung kommt, dann kann es Hoffnung geben", wiederholte Yıldırım nun in Berlin. Die Türkei sei ein Rechtsstaat.



Beziehungen in "schwerem Fahrwasser"

Der türkische Premier war auf dem Weg zur Sicherheitskonferenz in München mit Merkel zusammengetroffen. Die Kanzlerin sagte, sie habe im Fall Yücel deutlich gemacht: "Nach einem Jahr ist die Erwartung, dass es zu einer Anklageschrift kommt, groß."



Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei seien zuletzt "im schweren Fahrwasser gewesen und sind es zum Teil auch noch", sagte Merkel. Gemeinsam mit Yıldırım habe sie "sehr intensiv" über die verschiedenen Probleme gesprochen, vor allem über Sorgen Deutschlands, dass in der Türkei bei den Prozessen gegen Verdächtige im Zusammenhang mit dem Militärputsch rechtsstaatliche Grundsätze verletzt würden.



Deutschland und die Türkei hätten auch in komplizierten Zeiten gemeinsame Interessen, betonte Merkel – wegen der türkischstämmigen Migranten, in der Nato, bei der Terrorbekämpfung und auch in wirtschaftlichen Fragen. Deshalb habe sie mit Yıldırım vereinbart, dass "sowohl auf unserer Ebene als auch in Gesprächen mit dem Staatspräsidenten, Herrn Erdoğan, wir unsere Kontakte intensivieren wollen, wenn wir hoffentlich bald in Deutschland eine stabile Regierung haben".

Opposition fordert "Freilassung ohne Wenn und Aber"

Die Kanzlerin versicherte, die deutsche Regierung behandele den Fall Yücel getrennt von Asylgesuchen türkischer Staatsbürger in Deutschland und werde keinesfalls "beide verbinden". Im Oktober hatte ein türkisches Gericht die Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner verfügt und keine Ausreisesperre verhängt. Er konnte nach Deutschland zurückkehren, obwohl der Prozess gegen ihn weiterläuft. Steudtners Freilassung – und auch die der Übersetzerin Meşale Tolu – hat zu einer leichten Entspannung des deutsch-türkischen Verhältnisses geführt.

Die Opposition reagierte kritisch auf den Besuch Yıldırıms in Berlin. Die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sahra Wagenknecht, nannte es "unerträglich, dass Deniz Yücel seit einem Jahr in Geiselhaft sitzt und die millionenschweren europäischen Finanz- und Kredithilfen für die Türkei trotzdem weiter laufen". Der Grünen-Abgeordnete Cem Özdemir sagte: "Alles andere als eine Freilassung ohne Wenn und Aber wäre auch eine Ohrfeige an Deniz Yücel, der ja ausdrücklich nicht Gegenstand dubioser Tauschgeschäfte sein möchte."

Özdemir rief Merkel außerdem dazu auf, die türkische Intervention in Nordsyrien gegen die kurdische YPG-Miliz bei dem Gespräch zu thematisieren. In der Pressekonferenz sagte Merkel zu diesem Thema nichts.



Als ein kurdischer Journalist während des Auftritts Bilder toter Kinder in die Luft hielt, die bei Luftangriffen der türkischen Armee auf Afrin gestorben sein sollen, entgegnete Yıldırım: Die Bilder seien nicht aus Afrin. Wer nach Afrin reise, sehe andere Bilder als die Kriegsaufnahmen, die weltweit für Empörung sorgen.