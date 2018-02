Die britische Premierministerin Theresa May schließt offenbar jede Form von Zollunion mit der Europäischen Union nach dem Brexit aus. Das berichten britische Medien unter Berufung auf Regierungskreise. "Es ist nicht unsere Politik, in der Zollunion zu sein. Es ist nicht unsere Politik, in irgendeiner Zollunion zu sein", hieß es demnach aus dem Regierungssitz in der Downing Street.

In den vergangenen Wochen war spekuliert worden, dass die britische Regierung zumindest eine Teilmitgliedschaft in der Zollunion anstreben könnte. Diese würde einen freien Handel mit der EU ermöglichen, außerdem könnten Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland vermieden werden.



Die britische Regierung hatte sich zuletzt gegen eine Zollunion ausgesprochen, zugleich aber eine Art "Zollvereinbarung" ins Spiel gebracht. Das war von Befürwortern eines harten Brexits kritisiert worden. In der vergangenen Woche war die innerparteiliche Kritik May noch einmal gewachsen. Medienberichten zufolge planten Befürworter eines harten Brexits ein Vorgehen gegen die Regierungschefin – unter ihnen soll auch Außenminister Boris Johnson gewesen sein. Dieser soll mit "der Kavallerie" gedroht haben, sollte der Vorschlag einer Mitgliedschaft in der Zollunion in dieser Woche bei der Kabinettssitzungen besprochen werden.

Die Brexit-Verhandlungen werden am Montag fortgesetzt. Dazu wurde EU-Chefunterhändler Michel Barnier in London zu Gesprächen mit May und Brexit-Minister David Davis erwartet.



Die Briten hatten im Juni 2016 in einem Referendum mit knapp 52 Prozent für den Brexit gestimmt. Großbritannien soll laut Plan Ende März 2019 aus der EU austreten. May hatte im September eine zweijährige Übergangsphase nach dem Brexit vorgeschlagen, in der das Land noch im EU-Binnenmarkt bleiben will.