Cyril Ramaphosa beginnt mit seiner versprochenen politischen Wende. Am Montag hat der neue südafrikanische Präsident in einer Fernsehansprache Veränderungen in seinem Kabinett verkündet. Insgesamt will der 65-Jährige 30 Minister- und Vize-Ministerposten umbesetzen.

So sollen zwei angesehene ehemalige Finanzminister wieder an den Kabinettstisch zurückkehren: Ramaphosa nominierte Nhlanhla Nene als Finanzminister und Pravin Gordhan für die Spitze des Ministeriums für Staatsunternehmen.

Der wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetretene Präsident Jacob Zuma hatte den damaligen Finanzminister Nene Ende 2015 völlig überraschend aus dem Amt enthoben und durch seinen Vertrauten David van Rooyen ersetzt. Die Ernennung beunruhigte vor allem Investoren an den Aktienmärkten.

Doch nur vier Tagen später wurde van Rooyen wieder entlassen. Die Stelle erhielt Pravin Gordhan, der dann wiederum im März gefeuert wurde. An die Spitze des Finanzministeriums gelangte Malusi Gigaba - woraufhin Südafrika vorübergehend in eine Rezession abrutschte. Gigaba wird nun ins Innenministerium zurückkehren. Als Vize-Präsidenten nominierte Ramaphosa den stellvertretenden Vorsitzenden der Regierungspartei ANC, David Mabuza.

Ramaphosa war Mitte Februar zum Nachfolger von Jacob Zuma gewählt worden. Der geriet in den vergangenen Monaten wegen Korruptionsvorwürfen immer stärker unter Druck. Zunächst hielt Zuma noch an seiner Stelle fest, doch schließlich sah er sich gezwungen, nach neun Jahren an der Macht seinen Posten zu räumen.

Südafrikas neues Staatsoberhaupt Ramaphosa hatte nach seinem Amtsantritt am 15. Februar der Bevölkerung einen "neuen Morgen" versprochen. Als zentrale Ziele nannte er den Kampf gegen die Korruption und die Wiederbelebung der Wirtschaft. Mit seinem neuen Kabinett wolle er ein Gleichgewicht schaffen zwischen "Kontinuität und Stabilität" auf der einen Seite und "der nötigen Erneuerung und wirtschaftlichen Erholung" auf der anderen Seite, erklärte Ramaphosa.