Das Verfahren in der Türkei gegen den deutschtürkischen Journalisten Deniz Yücel soll im Juni beginnen. Das teilte das 32. Strafgericht mit. Der Korrespondent der Welt saß mehr als ein Jahr ohne Anklage in türkischer Untersuchungshaft und war am Freitag überraschend freigelassen worden. Noch am selben Tag war er aus der Türkei ausgereist.

Das Gericht hatte am Freitag sowohl die Freilassung Yücels angeordnet als auch Anklage erhoben. In der Anklageschrift wird Yücel Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. Die Nachrichtenagentur Anadolu hatte gemeldet, dass die Staatsanwaltschaft 18 Jahre Haft für Yücel fordert.



Yücel und die Bundesregierung hatten immer wieder die Vorlage einer Anklageschrift gefordert. Die nun veröffentlichten Vorwürfe entsprechen in weiten Teilen dem richterlichen Beschluss zur Untersuchungshaft vom 27. Februar 2017 und fallen mit drei Seiten ungewöhnlich kurz aus. Die Anklageschrift gegen den früheren Chef der Oppositionspartei HDP, Selahattin Demirtaş, soll dagegen mehr als 600 Seiten umfassen.

Als Beweise führt die Staatsanwaltschaft nach rund einjährigen Ermittlungen im Wesentlichen acht Artikel an, die Yücel geschrieben hat. Im vergangenen April hatte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan gesagt, Yücel sei "ein richtiger Agent und Terrorist". Dazu liege "Bildmaterial und das alles vor".



Die türkische Regierung hatte nach der Freilassung mitgeteilt, dass sie auf eine stärkere Rüstungskooperation mit Deutschland sowie auf eine Entschärfung der Reisehinweise hoffe. Die Bundesregierung hatte Vermutungen zurückgewiesen, wonach es einen Deal mit der Türkei für die Freilassung Yücels gebe.

In der Türkei sind noch immer fünf Personen mit deutschem Pass inhaftiert. Die Bundesregierung teilte mit, sich weiterhin "auf allen Ebenen" für ihre Freilassung einzusetzen.