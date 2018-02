Straßen, Flughäfen, Brücken, Dämme – die Verbesserung der Infrastruktur gehörte zu Donald Trumps wichtigsten Wahlversprechen. Am heutigen Montag will der US-Präsident die Details bekannt geben. Zuletzt hieß es aus dem Präsidialamt, um Gesamtinvestitionen in Höhe von 1,5 Billionen US-Dollar anzustoßen, wolle Trump 200 Milliarden Dollar an Steuergeldern über zehn Jahre einsetzen.



Den Rest sollen die Bundesstaaten, Gemeinden, vor allem aber private Unternehmen beisteuern. In sogenannten Öffentlich-Privaten-Partnerschaften sollten Investoren wie Pensionskassen und Versicherungen das Geld für die Projekte bereitstellen. Die 200 Milliarden Dollar Bundesmittel sollten dafür eingesetzt werden, den Zustand von Straßen, Autobahnen, Häfen und Flughäfen zu verbessern, die seit Jahren reparaturbedürftig sind.



Trump hat bereits mehrfach beklagt, die amerikanische Wirtschaft könne aufgrund der schlechten Infrastruktur nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. In seiner Rede zur Lage der Nation Ende Januar hatte er gesagt, Republikaner und Demokraten müssten zusammenarbeiten und sicherstellen, dass es in den USA eine sichere, schnelle und moderne Infrastruktur gebe.

Infrastruktur beeinflusst Wirtschaftsleistung

Kritiker beklagen, dass Trump schon zu Beginn seiner Amtszeit mehr Mittel für die Infrastruktur hätte bereitstellen sollen, um Republikaner und Demokraten gleichermaßen hinter seiner Agenda zu versammeln. Die Wirtschaftsleistung der USA könnte bis 2025 durch die marode Infrastruktur um bis zu vier Billionen Dollar zurückgehen. Im Wahlkampf hatte Trump daher eine Billion Dollar für eine Grundsanierung des Landes versprochen. Die oppositionellen Demokraten bezeichneten die Summe angesichts der maroden Infrastruktur in weiten Teilen der USA als völlig unzureichend.



Etwa 60.000 Brücken gelten als sanierungsbedürftig, Umspannwerke funktionieren nicht mehr richtig, Deiche werden überspült, das Trinkwasser ist wegen veralteter Leitungen vielerorts mit Schadstoffen belastet. Der Verband der amerikanischen Ingenieure bezifferte den Investitionsstau auf 3.600 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2020.