Mehrere Anwälte haben US-Präsident Donald Trump angeblich davon abgeraten, vor dem Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, auszusagen. Dies berichtet die New York Times und beruft sich dabei auf vier mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach befürchten Trumps Anwälte, dass sich der Präsident des Vorwurfes schuldig machen könnte, die Ermittler anzulügen. Trump war in der Vergangenheit schon öfter durch Widersprüche und problematische Aussagen in der Russland-Affäre aufgefallen.

Erst Ende Januar hatte Trump erklärt, dass er bereit sei, unter Eid vor dem Sonderermittler auszusagen. Die Entscheidung darüber, ob er dies tatsächlich tun wird, ist dem Bericht zufolge allerdings noch nicht gefallen.

Wie die New York Times schreibt, wollen Trumps Anwalt John Dowd, dessen Stellvertreter Jay Sekulow sowie Trumps langjähriger persönlicher Rechtsberater Marc Kasowitz und viele Berater im Weißen Haus sich der Interviewanfrage Muellers widersetzen. Sie argumentieren, dass Mueller in einigen Punkten gar nicht befugt sei zu ermitteln. So habe Trump etwa bei seiner Entscheidung, den FBI-Direktor James Comey zu entlassen, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gehandelt.

Streit könnte bis vor den Obersten Gerichtshof gehen

Sollte Trump nun eine Befragung durch Mueller ablehnen, hätte dieser die Möglichkeit Trump, vor eine Grand Jury zu laden. Weigert sich Trump vor dieser auszusagen, würde der Streit bis vor den Obersten Gerichtshof gehen. Laut dem Bericht glauben Trumps Anwälte von daher, dass Mueller vor diesem Schritt absehen wird.

Allerdings sind sich Trumps Berater angeblich über die Anordnung Muellers nicht einig. So sei etwa Trumps Anwalt Ty Cobb einer der wenigen, der für eine Zusammenarbeit mit Mueller plädierte, heißt es.

Hintergrund für die Ermittlungen Muellers sind mögliche illegale Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung. So beschuldigen US-Geheimdienste Russland, sich mit Hackerangriffen in den US-Wahlkampf 2016 eingemischt zu haben, um Trump zu helfen und seiner Konkurrentin Hillary Clinton zu schaden. Trump wiederum soll später Ermittlungen der Bundespolizei FBI zu den Russland-Kontakten behindert haben. Derzeit bereitet der vom Justizministerium benannte Sonderermittler eine Befragung des US-Präsidenten vor.