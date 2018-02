US-Präsident Donald Trump hat während eines Treffens mit den Gouverneurinnen und Gouverneuren der US-Bundesstaaten angekündigt, das Waffenrecht zu verschärfen – trotz der Kritik der Waffenlobby und ihrer mächtigsten Organisation, der NRA. Mit Blick auf einen Gesetzesentwurf im Senat, der strengere Hintergrundüberprüfungen von potenziellen Waffenkäuferinnen und Waffenkäufern vorsieht, sagte er am Montag: "Wir werden das verstärken." Die Checks sollten noch strenger ausfallen, als in der Vorlage bislang geplant, so Trump.

Trump: Keine Angst vor der NRA

Sollte der US-Präsident seine Unterstützung tatsächlich aufrechterhalten, würde er sich gegen die National Rifle Association (NRA) stellen, die strengere Hintergrundüberprüfungen und auch andere Einschränkungen bei Waffenkauf und -besitz strikt ablehnen. Angesichts der bedeutenden Summen, die die NRA in die Wahlkämpfe vieler Abgeordneter investiert, verfügt sie über immensen politischen Einfluss. Viele Politikerinnen und Politiker zögern deshalb, die Waffengesetze zu verschärfen. Trump sagte jetzt bei dem Treffen der Gouverneure: "Man muss keine Angst haben. Und wisst ihr was? Wenn sie euch nicht zur Seite stehen, müssen wir sie eben ab und an bekämpfen. Das ist okay."

Anlass für die jüngste Debatte über das US-Waffenrecht ist der Amoklauf an einer Highschool in Florida, bei dem ein 19-jähriger ehemaliger Schüler der Schule 17 Menschen getötet hatte. Kurz nach dem Vorfall hatte Trump vorgeschlagen, im Kampf gegen Gewalt an Schulen künftig Lehrer zu bewaffnen – eine Idee, die von der NRA unterstützt wird.

Nun relativierte der Präsident seine Forderung und sagte: "Ich will nicht, dass Lehrer Waffen bei sich tragen. Ich möchte bestausgebildete Personen, die ein natürliches Talent haben." Er verglich die benötigten Eigenschaften mit dem Schlagen eines Baseballs oder eines Golfballs.

"Ich wäre da auch unbewaffnet reingerannt"

Bei seinem Gespräch mit den Gouverneurinnen sorgte Trump auch mit anderen Äußerungen für Irritationen. So sagte er, er selbst hätte sich dem Schulattentäter auch unbewaffnet entgegengestellt. "Ich glaube wirklich, dass ich da reingerannt wäre, auch wenn ich keine Waffe gehabt hätte", sagte er und kritisierte erneut einen bewaffneten Hilfspolizisten, der zum Zeitpunkt des Amoklaufs die Schule nicht betreten hatte und den er bereits zuvor als Feigling bezeichnet hatte.

Der Hilfspolizist verteidigte sich jetzt gegen die Beschimpfungen. Sein Anwalt teilte mit, für seinen Mandanten habe es sich angehört, als würden die Schüsse vor dem Gebäude und nicht in der Schule fallen. Der erste Anruf, den sein Mandant erhalten habe, habe von Feuerwerkskörpern vor einem Gebäude der Schule gesprochen, nicht von Gewehrfeuer.