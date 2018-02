Sigmar Gabriel - »Vermutlich wird Yücel die Türkei bald verlassen« Das türkische Gericht hat beschlossen, Deniz Yücel ohne Einschränkungen aus der Haft zu entlassen. Außenminister Gabriel rechnet fest damit, dass Yücel die Türkei bald verlassen darf. © Foto: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

Politiker und Politikerinnen der meisten deutschen Parteien haben sich erleichtert über die Freilassung des deutschtürkischen Journalisten Deniz Yücel gezeigt. Zugleich erinnerten sie an andere Journalisten sowie regierungskritische Politiker, die weiterhin in der Türkei inhaftiert sind.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, sie sich "wie viele, viele andere, dass er heute das Gefängnis verlassen konnte. Ich freue mich natürlich für ihn, ich freue mich für seine Frau und die Familie, die ja ein sehr sehr schwieriges Jahr der Trennung aushalten musste."

Merkel dankte "allen, die sich dafür eingesetzt haben", dass Yücel nun auf freiem Fuß sei. In ihren Dank schloss sie auch "ganz besonders die Bemühungen des Außenministeriums mit ein und des Außenministers" Sigmar Gabriel (SPD) ein. Es habe sich gezeigt, "dass vielleicht Gespräche auch nicht ohne Nutzen sind", sagte die Kanzlerin. "Wie genau die Wirkungen sind, weiß man nicht."

Merkel dankte auch der Zivilgesellschaft in Deutschland und anderswo, die durch "ihr beständiges Eintreten und Nichtvergessen ihren Beitrag dazu geleistet haben". Sie verwies zugleich auf weitere "vielleicht nicht ganz so prominente Fälle" von Menschen, die weiter in türkischen Gefängnissen sitzen. Auch für sie hoffe sie auf zügige und rechtsstaatliche Verfahren.

Hoffnung auf bessere Beziehungen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte, er hoffe, dass die Freilassung Yücels Bedingungen schaffe, die zu einer Verbesserung der deutsch-türkischen Beziehungen führten. "Deniz Yücel ist frei, das ist eine gute Nachricht. Endlich – nach über einem Jahr – konnte er heute das Gefängnis verlassen." Er danke allen, die während der Haftzeit Kontakt zu ihm gehalten und sich um seine Freilassung bemüht hätten. Deniz Yücel wünsche er, "dass er bald mit seiner Familie zusammen kommen kann und sich von den Strapazen der Haft erholt".



Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sagte, er freue sich sehr über die Entscheidung der türkischen Justiz. Noch mehr freue er sich für Deniz Yücel und seine Familie. "Das ist ein guter Tag für uns alle." In allen Gesprächen mit der Türkei sei die Unabhängigkeit der Gerichtsentscheidung immer zentrales Anliegen gewesen. Gabriel hatte in den vergangenen Monaten mehrmals mit hochrangigen türkischen Politikern über den Fall Yücel gesprochen.



Yücels Ehefrau Dilek Mayatürk Yücel twitterte: "Endlich!!! Endlich!!! Endlich!!! Deniz ist frei!" Dahinter setzte sie ein Herz.



Ebenfalls erleichtert äußerte sich Justizminister Heiko Maas (SPD). In Anspielung auf ein oft verwendetes Stilmittel von Yücel schrieb er auf Twitter: "Beste Nachricht, wo gibt." In Berlin sagte Maas später, dass jeder Tag, den Yücel im Gefängnis verbracht hat, einer zu viel gewesen sei. Der Minister kündigte an, die Regierung werde weiterhin alles dafür tun, "dass alle in der Türkei zu Unrecht inhaftierten Deutschen so schnell wie möglich freigelassen werden".

Die Generalsekretärin der FDP, Nicola Beer, sprach von einer großartigen Nachricht. Es zeige sich, dass der unermüdliche Kampf für Deniz Yücel, an dem sich viele Menschen mit Herzblut beteiligt hätten, sehr wichtig gewesen sei. Auch Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) brachte seine Freude zum Ausdruck: "Free Deniz! Endlich!"

Türkische Gemeinde in Deutschland begrüßt Yücels Freilassung

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir twitterte: "Endlich!" Personen wie der türkische Unternehmer Osman Kavala, Oppositionspolitiker Selahattin Demirtaş oder Politikwissenschaftler und Journalist Şahin Alpay säßen allerdings weiter "willkürlich im Kerker" vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner schrieb auf Twitter, man dürfe die anderen politisch Inhaftierten in der Türkei nicht vergessen. Sein Parteikollege Alexander Graf Lambsdorff sagte, es sei nun wichtig, dass Yücels Ausreise unverzüglich sichergestellt werde.



Politiker der Linkspartei wiesen auf die Menschenrechtslage in der Türkei hin. Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow sprach auf Twitter von einer guten Nachricht. Es gelte, weiter politischen Druck auf das Nato-Mitglied Türkei auszuüben, damit Demokratie und Menschenrechte gesichert werden. Der Linken-Vorsitzende Bernd Riexinger appellierte, die Solidaritätskampagne mit inhaftierten Journalisten in der Türkei müsse weitergehen. Ähnlich kritisch äußerte sich Linken-Chefin Sahra Wagenknecht:

Freue mich sehr über die überfällige Freilassung von D. Yücel! Jetzt müssen auch alle anderen dt. Geiseln in Türkei unverzüglich freigelassen werden. Keine schmutzigen Deals mit #Erdogan: #BuReg muss alle Rüstungsgeschäfte mit #Türkei stoppen dt. Soldaten abziehen. #FreeDeniz — Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) February 16, 2018

Die Türkische Gemeinde in Deutschland begrüßte Yücels Freilassung als "sehr glückliche Nachricht". Seit über einem Jahr habe Yücel unschuldig im Gefängnis gesessen, sagte der Vorsitzende der Gemeinde, Gökay Sofuoğlu, in der Rheinischen Post. "Er ist ein freiheitsliebender Mensch, ein Journalist und kein Terrorist." Es sei gut, dass das jetzt "auch die Türkei kapiert" habe.