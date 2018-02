Eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zum Syrien-Konflikt ist in New York ohne Abstimmung über eine Resolution zu einer Waffenruhe zu Ende gegangen. Schweden und Kuwait hatten im Vorfeld einen Resolutionsentwurf in Umlauf gebracht, der eine 30 Tage lange Feuerpause sowie Zugang für Nothelfer vorsieht. Die USA hatten ihre Zustimmung signalisiert.



Ostghuta - Kein Ende der Kämpfe in Aussicht Die syrische Luftwaffe setzt die Bombardierungen Ostghutas fort. Versuche einer friedlichen Lösung des Konfliktes scheiterten, Tausende Menschen bleiben eingeschlossen. © Foto: Hamza Al-Ajweh/AFP/Getty Images

Mit der Initiative reagierten die Diplomaten vor allem auf die eskalierenden Kämpfe in der Rebellenenklave Ostghuta, die seit Tagen unter dem Dauerbeschuss von Regierungstruppen steht. Das russische Militär unterstützt die Angriffe. Hunderte Menschen kamen in den vergangenen Tagen ums Leben. Etwa 400.000 Zivilisten sind dort seit Monaten eingeschlossen.



Russland kündigte Veto an

Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia nannte den Resolutionsentwurf unrealistisch und machte während der Sitzung deutlich, dass er dem Entwurf in dieser Form nicht zustimmen werde. Er kündigte Änderungsvorschläge an. Als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats kann Russland mit einem Veto jede Resolution zu Fall bringen.



Das Auswärtige Amt richtete nach dem Abbruch der Debatte schwere Vorwürfe an Russland. Russland habe sich "einmal mehr selbst bei schlimmsten Völkerrechtsverletzungen schützend vor das Assad-Regime" in Syrien gestellt, kritisierte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin.

"Schützend vor das Assad-Regime gestellt"

Es sei "kaum zu verstehen, dass die Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen nicht zu einer Einigung gefunden haben", sagte der Sprecher. "Sie hätte den geschundenen Menschen in Syrien und vor allem hunderttausenden eingeschlossenen Zivilisten in Ostghuta wenigstens eine Atempause von unaufhörlichen Luftangriffen und brutaler Gewalt verschafft."

Das Auswärtige Amt appellierte an Russland, "einer vorübergehenden Einstellung der Kampfhandlungen zuzustimmen". Es bestehe ein Rest Hoffnung, doch noch zu einer Einigung zu kommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zuvor in einer Regierungserklärung ein Ende des "Massakers" gefordert.