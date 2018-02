Der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea verschärft sich im März dieses Jahres, als Nordkoreas Militär einen Angriff auf US-Stützpunkte in Japan simuliert und Raketen abschießt, die im Meer landen. Einen Tag später beginnen die USA mit dem Aufbau des Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea, das aber später durch die Regierung in Seoul wieder gestoppt wird.

Am 4. Juli, dem US-Unabhängigkeitstag, verkündet Nordkorea den ersten erfolgreichen Test einer Interkontinentalrakete des Typs Hwasong-14. Experten gehen davon aus, dass sie eine potenzielle Reichweite von 6.700 Kilometern hat und damit theoretisch US-Gebiet erreichen könnte. Wenige Wochen später feuert Nordkoreas Regierungschef Kim Jong Un zum zweiten Mal eine Interkontinentalrakete ab. Die USA antworten Anfang August ebenfalls mit einer Rakete dieser Art – sie stürzt nach etwa 6.700 Kilometern in den Südpazifik.

Immer wieder warnen sich US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un gegenseitig. Nachdem Trump "Feuer und Wut" ("fire and fury") ankündigt, falls Nordkorea mit seinen Provokationen nicht aufhöre, droht das kommunistische Regime mit einem Raketenangriff nahe der US-Pazifikinsel Guam.

Ende August 2017 feuert Nordkorea erst drei Kurzstreckenraketen ab, die vor der Ostküste des Landes ins Meer stürzen. Dann fliegt eine nordkoreanische Rakete über Japan hinweg und sorgt für internationale Empörung. Die Rakete fliegt laut der südkoreanischen Regierung 2.700 Kilometer weit und 550 Kilometer hoch.