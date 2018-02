Die USA wollen ihre Botschaft in Israel schon im Frühjahr 2018 von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Der Umzug solle zum 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung am 14. Mai erfolgen, sagte Außenamtssprecherin Heather Nauert in Washington.



Der Schritt kommt überraschend: Noch im Januar hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, dass der Umzug von Tel Aviv nach Jerusalem in diesem Jahr noch nicht möglich sei. Einige Tage später hatte US-Vizepräsident Mike Pence bei seinem Israel-Besuch angekündigt, dass die Botschaft spätestens Ende 2019 in Jerusalem eröffnet werde.

Erst im Dezember 2017 hatte Trump entgegen aller internationalen Warnungen Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. In diesem Zusammenhang hatte er auch angekündigt, die Botschaft verlegen zu wollen. Es war allerdings damals erwartet worden, dass der Schritt Jahre dauern könne.

Kritik aus Palästina

Die Palästinenserführung verurteilte die Ankündigung der frühzeitigen Verlegung als "Provokation für die Araber, die Muslime und die Christen". Die Regierung in Washington habe sich zu einem Hindernis auf dem Weg zum Frieden im Nahen Osten entwickelt, erklärte sie. Damit isoliere sich die Trump-Regierung vollständig "und wird zum Teil des Problems statt zum Teil einer Lösung", sagte der palästinensische Chefunterhändler Sajeb Erakat.

Der Status Jerusalems ist eine der strittigsten Fragen im Nahost-Konflikt. Israel hatte den Ostteil der Stadt 1967 besetzt und 1980 annektiert; zudem erklärte die Regierung ganz Jerusalem zu seiner "ewigen, unteilbaren Hauptstadt". Die Palästinenser betrachten ihrerseits den von Israel annektierten Ostteil als Hauptstadt ihres künftigen Staates. Die Annexion wird von der internationalen Staatengemeinschaft nicht anerkannt. Alle ausländischen Botschaften sind daher bislang in Tel Aviv angesiedelt.



Trumps Entscheidung im vergangenen Jahr hatte weltweit Unruhen und Proteste hervorgerufen. Die radikalislamische Hamas rief zu einem neuen gewaltsamen Aufstand auf. Seitdem haben sich die Auseinandersetzungen verstärkt.