Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un soll noch diese Woche anlässlich der Olympischen Winterspiele Südkorea besuchen. Kim Yo Jong, ein führendes Mitglied der nordkoreanischen Arbeiterpartei, werde Teil einer hochrangigen Delegation sein, die am Freitag in den Süden reise, teilte das südkoreanische Wiedervereinigungsministerium mit. Die Delegation werde von Nordkoreas protokollarischem Staatsoberhaupt, Kim Yong Nam, angeführt.

Die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang beginnen am Freitag. Die Athleten beider Staaten werden bei der Eröffnungszeremonie gemeinsam hinter der sogenannten "Fahne der Vereinigung" ins Stadion laufen.

Nordkorea hatte erst vor wenigen Wochen seine Teilnahme an den Winterspielen in Pyeongchang verkündet. Die Teilnahme gilt als wichtiges Zeichen der Entspannung im Verhältnis zwischen den beiden Staaten. In den vergangenen Monaten hatte sich der Konflikt auf der seit Jahrzehnten geteilten Halbinsel verstärkt, verursacht vor allem durch die von Nordkorea durchgeführten Raketentests.