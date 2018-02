Nordkorea lehnt einen Kontakt mit Vertretern der US-Regierung während der Olympischen Winterspiele in Südkorea ab. Sein Land habe nie um einen Dialog mit den USA gebettelt und daran werde sich in Zukunft auch nichts ändern, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur KCNA den Generaldirektor der Nordamerika-Agentur des nordkoreanischen Außenministeriums. "Um eines klarzustellen: Wir haben nicht vor, die USA bei unserem Besuch in Südkorea zu treffen." Die nordkoreanische Delegation werde lediglich das Sportereignis feiern und die Spiele nicht politisch nutzen.

An den Winterspielen, die am Freitag im südkoreanischen Landkreis Pyeongchang beginnen, nehmen auch nordkoreanische Sportler teil. Eine hochrangige Delegation, der auch die Kimg Yo Jong, Schwester von Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un, beiwohnt, reist zur Eröffnungsfeier. Auch US-Vizepräsident Mike Pence wird dort erwartet.



Pence hatte am Mittwoch im Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm die bislang "härtesten und aggressivsten Sanktionen" seines Landes gegen Pjöngjang angekündigt. Die USA würden ihren "maximalen Druck so lange weiter verschärfen, bis Nordkorea konkrete Schritte hin zu einer vollständigen, nachweisbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung" einleite, sagte er bei einem Besuch in Japan.

US-Regierung zu Dialog bereit

Pence soll die US-Delegation bei den Winterspielen anführen. US-Außenminister Rex Tillerson hatte am Anfang der Woche ein Treffen von Pence oder anderen US-Regierungsvertretern mit nordkoreanischen Vertretern bei den Olympischen Winterspielen nicht ausgeschlossen. "Wir werden sehen, was passiert", sagte er.

Die US-Regierung hatte zuvor erklärt, sie werde nicht die Initiative für Gespräche mit Nordkorea während der Winterspiele ergreifen. Sie ist aber zum Dialog mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un bereit, um den Konflikt um Pjöngjangs Atomprogramm zu lösen.

Nordkorea hatte erst vor wenigen Wochen seine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen im benachbarten Südkorea verkündet. Sie gilt als wichtiges Zeichen der Entspannung im Verhältnis zwischen den verfeindeten Staaten der koreanischen Halbinsel.