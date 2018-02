UN-Generalsekretär António Guterres, die Bundesregierung und der französische Präsident Emmanuel Macron haben eine Feuerpause im syrischen Rebellengebiet Ostghuta gefordert. Guterres rief zur sofortigen Aussetzung "aller Kriegshandlungen" in dem Gebiet bei Damaskus auf. Dort lebten 400.000 Menschen "in der Hölle auf Erden", sagte er. Die Bundesregierung verlangte, das "Massaker unverzüglich zu beenden". Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Seid Raad al-Hussein sprach von "ungeheuerlicher Vernichtung" in dem Gebiet.



Mit einer Feuerpause solle es ermöglicht werden, Bedürftigen humanitäre Hilfe zukommen zu lassen und etwa 700 Personen wegzubringen, die dringend medizinischer Behandlung bedürften, sagte Guterres dem Weltsicherheitsrat. "Dies ist eine menschliche Tragödie, die sich vor unseren Augen entwickelt, und ich denke nicht, dass wir die Dinge auf diese schreckliche Weise weiterlaufen lassen können." Er begrüßte, dass Schweden und Kuwait eine Resolution für den Sicherheitsrat entwerfen, mit der eine 30-tägige Feuerpause gefordert wird.

Russland verlangte eine öffentliche Sitzung des UN-Sicherheitsrates für den Donnerstag. Dies sei notwendig, damit "alle Parteien ihre Visionen, ihre Erkenntnisse über diese Situation vortragen können", sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja. Zudem sollten so Wege gesucht werden, "um aus dieser Situation herauszukommen".



Der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge beteiligen sich auch russische Kampfflugzeuge an den Angriffen. Die Regierung in Moskau, ein enger Verbündeter von Syriens Präsident Baschar al-Assad, weist dies zurück.



Seit Sonntagabend wurden nach Angaben der Beobachtungsstelle mindestens 260 Menschen bei Luftangriffen der Regierung getötet, unter ihnen viele Kinder. Mehr als 1.500 Menschen seien verletzt worden. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) erklärte, Verletzte lägen nur deshalb im Sterben, weil sie nicht rechtzeitig behandelt werden könnten.

Die Situation in Syrien Quelle: IHS Conflict Monitor, New York Times. Stand: 5. Februar 2018. Grafik: Matthias Holz/ZEIT ONLINE

Macron sagte, mit einem Waffenstillstand sollten "so bald wie möglich" die Ausreise von Zivilisten und humanitäre Hilfe ermöglicht werden. Dazu solle sofort eine UN-Resolution beschlossen werden.

"Viele Verletzte müssen am Boden behandelt werden"

Der syrische Machthaber Baschar al-Assad scheint entschlossen, das von Rebellen gehaltene Ostghuta zurückzuerobern. Staatsmedien haben eine groß angelegte Bodenoffensive für die nahe Zukunft angekündigt. Die Region am Ostrand von Damaskus steht seit 2013 unter Belagerung. Die humanitäre Situation ist katastrophal, viele Einwohner leiden Hunger, es gibt kaum Medikamente. In den weiter funktionierenden Kliniken fehlt es an Betten, viele Verletzte müssen am Boden behandelt werden, die Ärzte operieren rund um die Uhr.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz verlangte Zugang zu der Rebellenenklave. Die Hilfsorganisation SOS Kinderdörfer kündigte hingegen an, sich aus Ostghuta in sicherere Landesteile zurückzuziehen.