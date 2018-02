Ostghuta - Syrische Opposition berichtet von Giftgasangriff Die syrische Opposition wirft der Assad-Regierung vor, in der umkämpften Region Ostghuta Chlorgas eingesetzt zu haben. Die Regierung bestreitet solche Vorwürfe stets, Russland macht die Rebellen selbst verantwortlich. © Foto: Hamza al-Ajweh/AFP/Getty Images

Die Syrische Opposition hat einen mutmaßlichen Giftgasangriff in Ostghuta gemeldet. Viele Menschen hätten nach einer "enormen Explosion" in der stark umkämpften Region entsprechende Symptome gezeigt, berichteten Medizinerinnen und Mediziner der Opposition. Ein Kind sei gestorben, mindestens 18 Menschen mussten behandelt werden. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte schwebe eine Frau in Lebensgefahr. Die Informationen konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

Ein Arzt, der die Opfer behandelt hatte, sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass es sich vermutlich um Chlorgas handele. Haut und Kleider der meisten Patientinnen und Patienten rochen nach seinen Angaben nach Chlor, die Opfer hätten Atemnot sowie Haut- und Augenreizungen.

Immer wieder Berichte über Giftgaseinsatz

Die syrische Assad-Regierung hatte im September 2013 nach einem Giftgasangriff in Ostghuta zugesagt, sämtliche Chemiewaffen zu vernichten. Trotzdem gibt es immer wieder Berichte über den Einsatz von Chemiewaffen. Die Regierung hat diese stets bestritten.

Das russische Verteidigungsministerium beschuldigte Oppositionelle in Ostghuta, Chemiewaffen zu produzieren, um die Regierung für deren Einsatz verantwortlich zu machen. Russland hat im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen immer wieder verhindert, dass die syrische Regierung für den Einsatz verurteilt wird. Am Samstag allerdings hatte der UN-Sicherheitsrat für eine Waffenruhe in Syrien gestimmt. Die Kämpfe gingen ungeachtet dessen weiter.

An diesem Montag wollen die Außenminister der EU-Staaten über den Krieg beraten und prüfen, wie mehr für die leidende Zivilbevölkerung getan werden könnte.