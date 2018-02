Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat die Forderung seiner Regierung an im Ausland lebende Polen relativiert, gegen das Land gerichtete Äußerungen zu melden. "Da würde ich nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen", sagte Morawiecki bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Ministerpräsident warnte davor, aus dem Aufruf falsche Schlussfolgerungen zu ziehen.

Der polnische Senatspräsident Stanislaw Karczewski von der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hatte dazu aufgerufen, alle antipolnischen Äußerungen zu dokumentieren und bei polnischen Auslandsvertretungen zu melden. Morawiecki verteidigte diese Forderung nun: Sein Land wolle "weltweit dafür sorgen, dass es keine Lügen über Polen gibt".

Morawiecki war zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin gekommen, um mit Merkel über die deutsch-polnischen Beziehungen zu sprechen. Neben der umstrittenen Justizreform in Polen und der Flüchtlingspolitik des Landes belastete zuletzt ein umstrittenes Holocaust-Gesetz das Verhältnis. Laut dem Gesetz droht denjenigen eine Strafe von bis zu drei Jahren, "die öffentlich und wahrheitswidrig dem polnischen Volk oder Staat" eine Mitschuld an Verbrechen zuweisen, die durch das NS-Regime begangen wurden. Kritikern bemängeln, dass die Vorschrift zu ungenau formuliert sei. Sie könne dazu missbraucht werden, um eine Verantwortung für die Verbrechen an Juden zu leugnen.

Merkel sieht "ernsthafte Meinungsverschiedenheiten"

Vor dem Treffen mit Merkel sagte Morawiecki im polnischen Rundfunk, dass er zu Änderungen an dem Gesetz bereit sei. Wenn das polnische Verfassungsgericht dies für notwendig erkläre, könnten Teile der Strafvorschrift präziser formuliert werden. Niemand solle fürchten, dass die Redefreiheit oder künstlerische Freiheit eingeschränkt werde. Stattdessen gehe es um eine Geschichtspolitik, die Polens Ruf schützen soll.

Merkel sprach nach dem Besuch von Morawiecki von ernsthaften Meinungsverschiedenheiten in verschiedenen Fragen. "Es ist eine Menge zu tun, was wir noch besser machen können", sagte sie. Mit konkreter Kritik hielt sie sich aber zurück. Im Hinblick auf die polnische Justizreform sagte sie, es gebe eine rechtsstaatliche Grundverpflichtung für alle EU-Mitglieder. Sie hoffe auf Fortschritte zwischen der EU-Kommission und Polen.



Die Kommission sieht die Unabhängigkeit der Justiz nach den Gesetzesänderungen bedroht. Sie leitete im Dezember erstmals in der EU-Geschichte ein Sanktionsverfahren ein, durch das Polen seine Stimmrechte in der EU verlieren könnte.



Merkel nannte bei der Pressekonferenz einige Bereiche, in denen Deutschland gut mit Polen zusammenarbeite. So gebe es eine enge Zusammenarbeit beider Länder in der Verteidigungs- und Außenpolitik. Auch die wirtschaftlichen Beziehungen seien deutlich enger geworden.