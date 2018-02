Drei unabhängige Medien berichteten am frühen Morgen, das Exekutivkomitee der Partei habe nach 13-stündigen Beratungen beschlossen, Jacob Zuma von seinem Amt als Staatspräsident "abzuberufen", nachdem er einen Rücktritt abgelehnt habe. Mehrere Nachrichtenagenturen melden die Abberufung des langjährigen Regierungschefs und nennen Parteikreise als Quellen. Der Präsident steht im Zentrum massiver Korruptionsvorwürfe.



"Es hat 13 brutale Stunden gedauert, aber das nationale Exekutivkomitee des ANC hat beschlossen, Präsident Jacob Zuma als Staatsoberhaupt abzuberufen", berichtete die südafrikanische Times unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. Eine offizielle Stellungnahme lag bisher nicht vor, der ANC war für eine Bestätigung zunächst ebenfalls nicht zu erreichen.



Das 107-köpfige Exekutivkomitee hatte seit dem Nachmittag in einem Hotel in Pretoria hinter verschlossenen Türen beraten. Es kann den Präsidenten "abberufen", in dem es ihn zum Rücktritt zwingt. Zuma muss dem jedoch nicht Folge leisten. Der nächste Schritt ist dann ein Misstrauensvotum im Parlament. Jacob Zuma ist seit 2009 Präsident Südafrikas und steht wegen zahlreicher Korruptionsaffären in der Kritik. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, sich bei der Luxussanierung seiner Privatvilla persönlich bereichert zu haben. Zumas zweite Amtszeit, die 2014 begann, überschatteten Vorwürfe, er habe einer befreundeten Unternehmerfamilie, den Gupta-Brüdern, Aufträge zugeschoben. Außerdem soll er ihnen Einfluss auf Politik und staatliche Unternehmen gewährt haben. Zuma weist die Vorwürfe zurück. Seine Amtszeit läuft eigentlich 2019 aus.

Ultimatum für "freiwilligen" Rücktritt

Der Parteivorsitzende und gegenwärtige Vizepräsident Cyril Ramaphosa hatte am Sonntag auf einer Kundgebung erklärt, das Gremium werde im Interesse der Nation rasch den Übergang der Macht einleiten. Der 65-jährige Multimillionär Ramaphosa gilt als wahrscheinlicher Nachfolger Zumas.

Ramaphosas Wagenkolonne hatte die Beratungen des Parteigremiums in Pretoria kurz vor Mitternacht verlassen, um sich mit Präsident Zuma zu besprechen, berichtete ein örtlicher Sender. Die Wagenkolonne kam eine gute Stunde später zurück. Bis Dienstagmorgen war kaum ein Wort über die Beratungen nach außen gedrungen.



Der staatliche Rundfunk SABC berichtete unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, das Gremium habe Zuma ein Ultimatum von 48 Stunden gestellt. Sollte er nicht freiwillig zurücktreten, würden die Abgeordneten der Partei ein Misstrauensvotum gegen ihn anstrengen. Südafrikas Opposition forderte vor dem Hintergrund des anhaltenden Machtkampfs im ANC am Montag vorgezogene Parlamentswahlen.