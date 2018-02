Rund 690.000 Kinder von Migrantinnen und Migranten, die ohne Papiere in die USA eingereisten, bleiben bis auf Weiteres vor der Abschiebung geschützt. Das oberste Verfassungsgericht der USA lehnte es ab, sich auf Antrag des Weißen Hauses mit vorangegangenen Gerichtsentscheidungen zu den sogenannten Dreamern zu befassen. Damit bleibt das vom früheren US-Präsidenten Barack Obama erlassene sogenannte Daca-Dekret bis auf Weiteres in Kraft.

Die Entscheidung bedeutet einen weiteren Rückschlag für US-Präsident Donald Trump. Er hatte im September angekündigt, das Programm zum 5. März auslaufen zu lassen. Dagegen hatten mehrere Organisationen geklagt und in niederen Instanzen Recht bekommen. Die Gerichte in New York und Kalifornien verhängten einstweilige Verfügungen, die landesweit Gültigkeit haben.



Die US-Regierung entschloss sich daraufhin zu dem ungewöhnlichen Schritt, den weiteren Instanzenweg nicht abzuwarten. Normalerweise müssten sich erst Bundesberufungsgerichte mit dem Fall beschäftigen, bevor der Supreme Court befasst wird. "Das Berufungsgericht wird rasch fortfahren, den Fall zu entscheiden", teilte der Supreme Court nun mit.



Das Daca-Programm ("Deferred Action for Childhood Arrivals", deutsch etwa: "Verzögerte Handlung bei Ankünften im Kindesalter") schützt die Dreamer zunächst für zwei Jahre vor einer Abschiebung. Durch das Programm können auch sie eine Sozialversicherungsnummer bekommen, Schulen und Universitäten besuchen, einen Führerschein erwerben und sich auf öffentliche Stellen bewerben.

Mehrere Versuche im Kongress, den Status der Dreamer neu zu regeln, scheiterten. Trump und die Demokraten geben sich dafür gegenseitig die Schuld. Es ist offen, wie sich die Gerichtsentscheidung auf den Kongress auswirken wird. Sie gibt den Parteien zwar mehr Zeit, aber die Fronten sind verhärtet. Das liegt auch am Weißen Haus, das Berichten zufolge eine überparteiliche Einigung aktiv hintertrieben hat.