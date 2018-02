Die Ukraine hat den Oppositionspolitiker Michail Saakaschwili abgeschoben. Der 50-Jährige sei in einem Flugzeug auf dem Weg in das Land, aus dem er in die Ukraine gekommen ist, teilte der ukrainische Grenzschutz mit. Damit könnte Polen gemeint sein. Zuvor sei der georgische Ex-Präsident in einem Restaurant neben der Zentrale seiner Partei in Kiew festgenommen worden, berichteten örtliche Medien.

Am Vortag hatte der 50-Jährige im georgischen TV-Sender Rustawi 2 über Vorbereitungen zu seiner Abschiebung ins Nachbarland Polen spekuliert. Saakaschwili droht zudem eine Auslieferung an sein Heimatland Georgien. Dort wurde er vor Kurzem in Abwesenheit zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren wegen Machtmissbrauchs verurteilt.

Der staatenlose Saakaschwili war im September aus Polen über die Grenze gekommen. Unterstützer durchbrachen dabei eine Sperre an der Grenze. Er war bereits im Dezember nach einer Festnahme spektakulär von Demonstrierenden aus einem Gefangenentransporter befreit worden. Ein kurzzeitig verhängter nächtlicher Hausarrest ist inzwischen ausgelaufen.



Anhänger sprechen von Verschleppung

Nach Angaben seiner Sprecherin ist Saakaschwili von Unbekannten verschleppt worden. Die Männer hätten grüne Tarnuniformen getragen. Über Saakaschwilis Aufenthaltsort sei nichts bekannt. Auf seiner Facebook-Seite hieß es, er sei von maskierten Männern verschleppt worden, die mit drei weißen Minivans vorgefahren seien. Es gebe Informationen, dass es sich um eine Sondereinheit der Grenzpolizei gehandelt habe, sagte Saakaschwilis Sprecherin. Vergangene Woche hatten seine Anwälte davor gewarnt, dass Saakaschwili bald abgeschoben werden könnte, da sein Einspruch dagegen bei Gericht abgelehnt worden sei.

Die Grenzpolizei lehnte eine Stellungnahme ab, schloss aber nicht aus, später Informationen zu dem Fall zu haben. Die Polizei in Kiew erklärte, sie habe nichts damit zu tun.

Saakaschwili ist ein Kritiker des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm die Organisation regierungsfeindlicher Proteste mit finanzieller Hilfe aus dem Umfeld des 2014 nach Russland geflohenen Präsidenten Viktor Janukowitsch vor. Saakaschwili war zwei Amtszeiten lang Präsident in seinem Heimatland Georgien. Er verbrachte seine Studienzeit in der Ukraine und bekam 2015 die ukrainische Staatsbürgerschaft verliehen.