Im Haushaltsjahr 2019 will US-Präsident Donald Trump einem Zeitungsbericht zufolge die Forschungsmittel für erneuerbare Energien und Energieeinsparungen um fast drei Viertel reduzieren. Wie die Washington Post berichtete, will das US-Präsidialamt dem Kongress im Februar einen entsprechenden Entwurf vorlegen.

Darin seien die Ausgaben für die Forschung an erneuerbaren Energien statt wie im aktuellen Fiskaljahr mit mehr als zwei Milliarden US-Dollar mit nur noch 575,5 Millionen Dollar angesetzt. Auch Personal solle abgebaut werden: Von 680 Stellen im Energieministerium sollen im Jahr 2019 nur noch 450 besetzt werden. Das Energieministerium soll darum gebeten haben, die Ausgaben für die Forschung an Wind- und Solarenergie und auch für Energieeffizienz nicht derart drastisch zu streichen, heißt es in dem Bericht.



Der Entwurf sei vor allem wegen seiner politischen Aussagekraft zu beachten und könne als Ausgangsposition der Regierung für Verhandlungen über den Etat gelten. Eine unveränderte Umsetzung und die uneingeschränkte Zustimmung des US-Kongresses seien unwahrscheinlich.

Bereits im Wahlkampf hatte Donald Trump versprochen, sich für den Ausbau der Förderung und des Exports fossiler Energien wie Öl, Gas und Kohle einzusetzen. Vor einer Woche hatte der US-Präsident angekündigt, Importzölle auf Solarpanels und Waschmaschinen ausländischer Hersteller einzuführen.