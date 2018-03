Die Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland ist wieder geöffnet. Rund zwei Wochen nach dem Amoklauf vom Valentinstag, bei dem der Angreifer 17 Menschen tötete, sind die Überlebenden in ihre Klassenzimmer zurückgekehrt. Sie wurden von 17 als Engel verkleideten Aktivisten begrüßt, die an die Opfer erinnern wollten.

Die Bekundung war nicht unüblich. Dass sie über die Stadtgrenze hinaus wahrgenommen wird, hingegen schon. Lange schien es, als hätten sich die USA mit dem Phänomen der Amokläufe an Schulen abgefunden. Doch dieses Mal verschwindet die Aufmerksamkeit für das Thema nicht. Große Einzelhändler wollen den Verkauf von Waffen von sich aus beschränken, und sogar US-Präsident Donald Trump zeigt sich neuerdings offen für politisches Handeln.

Das hängt vor allem mit den Überlebenden des Parkland-Massakers zusammen: junge Menschen, die aus ihrer eigenen Betroffenheit heraus politischen Wandel fordern – emotional und glaubwürdig. Ihr Aktivismus hält das Thema in den Medien und inspiriert weitere Jugendliche, sich einzubringen. Seit einigen Tagen hat Wortführerin Emma Gonzalez gar mehr Twitter-Follower als die Waffenlobby NRA. Entsteht da gerade eine neue Massenbewegung, die den lockeren US-Waffengesetzen gefährlich werden kann?

Die Landbevölkerung hat großen Einfluss

Ganz so einfach ist es nicht. Zwar spricht sich in Umfragen mittlerweile eine Mehrheit der US-Bevölkerung für striktere Waffengesetze aus, doch in weiten Teilen des Landes sind Pistolen und Gewehre aus dem Alltag dennoch nicht wegzudenken. In ländlichen Regionen, wo die nächste Polizeistation meilenweit entfernt ist, gibt die Schusswaffe vielen Bewohnern das Gefühl von Sicherheit. Jagen ist als Hobby tief in der Kultur verankert. Forderungen nach strengeren Waffengesetzen werden da äußerst skeptisch aufgefasst.

Eine Umfrage des Instituts Quinnipeac kam kürzlich zu dem Ergebnis, dass nur gut ein Drittel der Stadtbewohner die Arbeit der Waffenlobby NRA positiv bewertet. Auf dem Land sind es dagegen mehr als die Hälfte. Auch die Unterstützung für ein Verbot des Sturmgewehrs AR-15 ist in ländlichen Regionen deutlich verhaltener als in urbanen Zentren.

Für die Befürworter strengerer Waffengesetze ist das keine gute Nachricht. Denn das politische System der USA räumt der Landbevölkerung großen Einfluss ein. Dünn besiedelte Bundesstaaten wie Wyoming oder North Dakota, wo Waffenrechte eine große Rolle spielen, verfügen im Senat über genauso viele Stimmen wie bevölkerungsreiche Staaten wie Kalifornien oder New York, in denen der Zugang zu Schusswaffen deutlich stärker kontrolliert wird. Die Befürworter laxer Waffengesetze haben also schon strukturell einen Vorteil.

Hinzu kommt, dass sich die beiden Seiten in der Debatte inhaltlich kaum auf etwas einigen können. Konservative Vordenker erklären dies vor allem mit kulturellen Unterschieden. Es gebe in der Waffenfrage zwei fundamental unterschiedliche Ausgangspunkte, schreibt Kommentator David French im National Review: "Konservative glauben, dass das Recht auf Waffenbesitz zur Selbstverteidigung genauso wichtig ist wie die Meinungs- oder Religionsfreiheit." Progressive wiederum würden den zweiten Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung, der es der Regierung untersagt, das Recht auf den Besitz und das Tragen von Waffen zu beschränken, als "Peinlichkeit" ansehen. Als eine obskure Verirrung, die so weit wie möglich eingehegt werden müsse.

Diese unterschiedliche Sichtweise auf Waffen macht die Diskussion so schwierig. Zwar fordern Stadt- und Landbevölkerung mit großer Mehrheit eine bessere Überprüfung von Waffenkäufen, damit Gewehre und Pistolen nicht von Kriminellen oder psychisch Kranken erworben werden – doch da enden die Gemeinsamkeiten schon fast.