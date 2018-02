Der Vizepräsident der US-Waffenlobbyorganisation NRA, Wayne LaPierre, hat den Demokraten vorgeworfen, die Attacke auf die Marjory Stoneman High School in Florida politisch zu instrumentalisieren. Sie seien mit Unterstützung der Medien bemüht, der NRA die Schuld zu geben und noch mehr staatliche Kontrolle einzufordern, sagte LaPierre bei der konservativen CPAC-Konferenz in Washington. "Sie hassen die NRA."

LaPierre kritisierte, dass die Gegner des Rechts auf Waffenbesitz die Mängel bei der Sicherheit an den Schulen außer Acht lassen würden. Es war die erste größere Wortmeldung eines NRA-Vertreters in der neu aufgekommenen Debatte um Waffengewalt in den USA. Bei dem Angriff wurden 17 Menschen getötet.



In seiner Stellungnahme behauptete LaPierre, Sozialisten im "europäischen Stil" hätten die Kontrolle bei den Demokraten übernommen. Die Partei sei "voller Saboteure", die nicht an den Kapitalismus und nicht an die US-Verfassung glaubten.

Präsident Donald Trump hatte sich zuvor lobend über die NRA geäußert. Viele Menschen verstünden nicht, dass LaPierre und andere bei der NRA "großartige Menschen und großartige amerikanische Patrioten" seien, schrieb er auf Twitter. "Sie lieben unser Land und werden das Richtige tun."

Trump will Waffen für Lehrer

Zuvor war Trump kritisiert worden, weil er bei einem Treffen mit Schülern und Eltern von der Schule in Florida erklärt hatte, wie er Amokläufe verhindern will: Man könne zum Beispiel Lehrer bewaffnen oder Waffen in Safes deponieren, hatte Trump gesagt.

Die Forderung wiederholte Trump bei einem Treffen im Weißen Haus. Man müsse die Schulen "abhärten statt sie zu verweichlichen". Waffenfreie Zonen machten es potenziellen Angreifern einfach. Sie könnten eindringen, als "würden sie sich ein Eis" kaufen. "Ich möchte meine Schulen so geschützt haben wie meine Banken", sagte Trump.

Speziell trainierte Lehrer könnten für das verdeckte Tragen einer Waffe einen Bonus erhalten, schlug Trump vor. Er halte zwischen zehn und 40 Prozent der Lehrer dafür qualifiziert, bewaffnet zu werden. Zugleich forderte Trump erneut, die Altersgrenze für den Verkauf von Gewehren von 18 auf 21 Jahre zu erhöhen.