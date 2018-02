Die Zukunft der sogenannten Dreamer in den USA bleibt ungewiss. Weder ein überparteilicher Vorschlag noch eine Vorlage von US-Präsident Donald Trump erhielten die nötige Mehrheit im US-Senat. Ein Programm, das die 1,8 Millionen jungen Migranten, die als Kinder in die USA kamen, vor Abschiebung schützt, soll Anfang März auslaufen.

Der Kompromissvorschlag von moderaten Republikanern und Demokraten erhielt mit 54 Stimmen sechs zu wenig. Der Plan sollte den Dreamern einen Weg zur Staatsbürgerschaft ermöglichen. Dabei ging er auf die Forderung von US-Präsident Donald Trump ein, 25 Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko zu genehmigen. Die Summe sollte allerdings auf zehn Jahre gestreckt werden.

Trumps eigener Vorschlag wurde mit 39 zu 60 Stimmen ebenfalls abgewiesen. Er stellt den jungen Zuwanderern eine US-Staatsbürgerschaft in zehn bis zwölf Jahren in Aussicht und setzt strenge Grenzen bei legaler Einwanderung. Auch dieser Entwurf war an die 25 Milliarden Dollar für die Mauer gekoppelt.

Einreiseverbot gekippt

Abermals hat ein Gericht in den USA zudem gegen das Einreiseverbot von Trump für Menschen aus sechs überwiegend muslimischen Ländern entschieden. Das Gesetz sei verfassungswidrig, weil Menschen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit diskriminiert würden, urteilte das Bundesberufungsgericht in Richmond mit neun zu vier Stimmen.



Aus Äußerungen Trumps und anderer Regierungsbeamter sowie aus dem Gesetzestext selbst sei auf eine verfassungswidrige Feindseligkeit gegen den Islam zu schließen, kritisierte die Mehrheit der Berufungsrichter. Das Verbot verweigere Zentausenden US-Bürgern die Möglichkeit für eine vollständige und unberührte Familie. Das Gericht hielt damit die Entscheidung eines Bundesrichters in Maryland aufrecht. Dieser hatte die Umsetzung des Einreiseverbots gegen Bürger der sechs Staaten ausgesetzt, die familiäre oder berufliche Beziehungen in die USA haben.



Einreiseverbot in die USA Nach der dritten Version des US-Einreiseverbots dürfen Menschen aus diesen Ländern nicht in die USA einreisen.

Das Verbot wurde mehrfach erfolgreich vor Gericht angefochten. Das aktuelle Gesetz ist die dritte Variante, die Trump seit seinem Amtsantritt im Januar 2017 erlassen hat. Sie untersagt den meisten Menschen aus dem Tschad, Iran, Libyen, Somalia, Syrien und Jemen die Einreise in die USA. Trump hatte argumentiert, sein Einreiseverbot sei ein legitimer Schritt zum Schutz der nationalen Sicherheit. Der Oberste Gerichtshof will sich voraussichtlich ab April mit dem Fall befassen und bis Ende Juni ein Urteil fällen. In der Zwischenzeit bleibt das Verbot in Kraft.