Der oppositionelle Henri Falcón von der Partei Avanzada Progresista will bei der Präsidentenwahl im April in Venezuela als Gegenkandidat von Staatschef Nicolás Maduro antreten. Sein Wahlkampfberater Eduardo Semtei sagte der Nachrichtenagentur AP, Falcón werde kandidieren. Damit wäre der frühere Gouverneur der bislang einzige Herausforderer Maduros.



Falcón würde mit seiner Kandidatur auch mit dem Rest des Oppositionsbündnisses aus rund 20 Parteien brechen, das einen Boykott der vorgezogenen Wahl am 22. April angekündigt hat. Die Opposition beklagt, dass die Bedingungen für eine faire Wahl in Venezuela nicht gegeben seien.

Maduro selbst machte am Dienstag seine eigene Kandidatur offiziell. Im Staatsfernsehen war zu sehen, wie er auf der Ladefläche eines roten Pick-ups durch die Straßen von Caracas fuhr, begleitet von jubelnden Anhängern. Anschließend unterzeichnete er beim Nationalen Wahlrat das Dokument für seine Kandidatur.



Maduro will Chávez' Erbe wahren

"Ich werde das Vermächtnis des Giganten Hugo Chávez wahren", rief er vor Anhängern in Caracas. Maduro war nach dem Tod des linkspopulistischen Chávez 2013 knapp als dessen Nachfolger gewählt worden.



Venezuela besitzt die weltweit größten Ölreserven, doch die Wirtschaft und die Politik des Landes stecken tief in der Krise. Maduros Gegner werfen ihm vor, das Land wirtschaftlich in den Abgrund getrieben zu haben und zunehmend autoritär zu regieren. Viele führende Politiker der Opposition sitzen derzeit in Haft, stehen unter Arrest oder sind ins Exil geflohen.

Maduro indes startete den Wahlkampf mit Angriffen auf die Opposition: Diese trete nur nicht zur Wahl an, weil sie Angst vor einer Niederlage habe, sagte Maduro.