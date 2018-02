London - Britischer Haftbefehl gegen Assange bleibt bestehen Ein Gericht hat den Antrag von WikiLeaks-Gründer Julian Assange zurückgewiesen, den Haftbefehl gegen ihn aufzuheben. Die britische Polizei wirft Assange vor, gegen Kautionsauflagen verstoßen zu haben. © Foto: Jack Taylor/Getty Images

Ein Gericht in London hat entschieden, den Haftbefehl gegen Julian Assange nicht aufzuheben. Anwälte des WikiLeaks-Gründers hatten einen entsprechenden Antrag eingereicht, den die britische Justiz ablehnte. Der Haftbefehl gegen Assange ist demnach weiterhin gültig.

Als Assange in die ecuadorianische Botschaft in London flüchtete, lag gegen ihn ein europäischer Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden vor. 2012 bewilligte ihm die diplomatische Vertretung politisches Asyl. Im Mai 2017 stellte die Staatsanwaltschaft in Schweden ihre Ermittlungen überraschend ein. Damit war Assange jedoch noch kein freier Mann.



Die britischen Behörden warfen ihm vor, seine Kautionsauflagen verletzt zu haben, als er in die Botschaft flüchtete. Deshalb kündigte Scotland Yard an, man werde den Enthüllungsaktivisten festnehmen, sobald er die Botschaft verlasse. Dem 46-Jährigen droht deshalb nicht nur die Festnahme und Inhaftierung in Großbritannien. Assange muss zudem fürchten, dass die britischen Behörden ihn an die USA ausliefern könnten, wo er sich wahrscheinlich in einem Prozess wegen Geheimnisverrats verantworten müsste.



Assanges Anwälte hatten nun gehofft, mit dem Ende der Ermittlungen in Schweden auch erreichen zu können, dass der Haftbefehl der Briten aufgehoben werden könnte. Doch die verantwortliche Richterin entschied anders. Die Schilderung der Anwälte, dass der fünfeinhalbjährige Botschaftsaufenthalt in der britischen Hauptstadt "einer Gefängnisstrafe gleichkommt", habe nicht überzeugt, erklärte die Juristin am Westminster Magistrates' Court.

Weiter sagte die Richterin, Assanges Verhalten könnte die britische Justiz untergraben. Auch bei der jetzigen Verhandlung sei er nicht vor Gericht erschienen. Wenn er sich in die Hände der Justiz begeben würde, könnte er seine eigene Sicht darstellen und schildern, ob es einen nachvollziehbaren Grund gegeben habe, warum er seine Kautionsauflagen verletzt habe, sagte die Richterin.

Weitere Gerichtsentscheidung am 13. Februar

Sie gab aber doch einem Antrag von Assange-Anwalt Mark Summers statt, eine weitere Anhörung ohne Beisein von Assange anzusetzen. Summers hatte argumentiert, dass Assange unter gesundheitlichen Problemen und Depressionen leide und deshalb nicht ins Gericht kommen könne. Die fünfeinhalb Jahre in der Botschaft seien Strafe genug, sagte er. Die Richterin will darüber am 13. Februar entscheiden.



Die Regierung Ecuadors hatte Anfang des Jahres mitgeteilt, der Daueraufenthalt von Assange in der Londoner Botschaft sei untragbar geworden. Man hoffe sehr, dass eine Mediation möglich sei. Assange hat mittlerweile die Staatsbürgerschaft Ecuadors, die Regierung in Quito beantragte für ihn auch den Diplomatenstatus. Doch dies scheiterte bislang am Widerstand der Briten.



Solange der Haftbefehl bestehen bleibt, droht Assange die Festnahme und eine Strafe von bis zu einem Jahr Haft in Großbritannien, sollte er die Botschaft verlassen. Viel mehr fürchtet er aber die Auslieferung an die USA. Offiziell liegt dort gegen ihn keine Anklage vor. Assanges Anwälte fürchten aber, dass ihm in den USA eine Anklage wegen Spionage und lebenslange Haft droht.



2010 hatte die Enthüllungsplattform WikiLeaks – unter der Federführung Assanges und des Deutschen Daniel Domscheit-Berg – mehr als 250.000 vertrauliche Dokumente von US-Botschaften veröffentlicht. Dabei wurden unter anderem Details über das Vorgehen der US-Streitkräfte bei den Kriegen im Irak und in Afghanistan bekannt.



Eine der wichtigsten Quellen bei den umstrittenen Enthüllungen war die Whistleblowerin Chelsea Manning. Sie wurde zu 35 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und von US-Präsident Barack Obama begnadigt. Nach fast sieben Jahren US-Militärhaft kam sie 2017 frei.