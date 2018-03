Bei der Präsidentenwahl in Ägypten soll Staatschef Abdel Fattah al-Sissi einen Stimmenanteil von 96,2 Prozent erhalten haben. Das berichtete die staatliche Zeitung Al-Ahram und berief sich auf vorläufige, amtliche Auszählungsergebnisse. Endgültige Ergebnisse würden erst am Montag verkündet. Zuvor hatten ägyptische Medien noch von 92 Prozent gesprochen. Warum sich das vorläufige Ergebnis so stark erhöhte, blieb unklar.

Die Wahlbeteiligung soll bei knapp 42,1 Prozent gelegen haben. Das wären deutlich weniger Stimmen als im Jahr 2014, als noch 47,5 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl gingen.

Der Sieg des Ex-Generals Al-Sissi stand bei der international kritisierten Wahl von vornherein fest. Alle potenziellen Oppositionskandidaten waren verhaftet worden oder hatten ihre Bewerbung zurückgezogen. Der einzige weitere Kandidat, der weitgehend unbekannte Politiker Mussa Mostafa, hatte sich als Anhänger des Präsidenten zu erkennen gegeben. Er bekam laut Al-Ahram drei Prozent der Stimmen. Beobachter richteten ihre Aufmerksamkeit deswegen weniger auf das Wahlergebnis als auf die Wahlbeteiligung als aussagekräftigeres Indiz für den Rückhalt in der Bevölkerung.

Vor den Wahlen hatten die Behörden unzählige Wahlaufrufe gestartet, während der Wahl wurde in einigen Wahllokalen kostenloses Essen ausgegeben. Am letzten Tag der Abstimmung drohten die Behörden den Nichtwählern mit Geldstrafen von umgerechnet 23 Euro. Dennoch gaben laut staatlichen Medien nur etwa 25 der 60 Millionen wahlberechtigten Ägypterinnen und Ägypter ihre Stimme ab. Davon hätten etwa zwei Millionen ihre Wahlzettel ungültig gemacht, indem sie Namen von Kandidaten notierten, die nicht zugelassen waren, berichtete Al-Ahram.

Die Präsidentenwahl 2014 hatte Al-Sissi mit knapp 97 Prozent der Stimmen gewonnen. Da die Beteiligung damals zunächst nur bei 37 Prozent gelegen hatte, fügten die Behörden kurzerhand einen dritten Wahltag an, sodass die Quote letztlich auf 47,5 Prozent stieg. Al-Sissi hatte nach dem islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Juli 2013 die Macht in Ägypten übernommen und wurde 2014 erstmals zum Präsidenten gewählt. Viele Ägypter sehen in ihm den "starken Mann", der dem Chaos nach dem Sturz des langjährigen Staatspräsidenten Husni Mubarak im Jahr 2011 ein Ende setzte.