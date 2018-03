Am letzten Tag der Präsidentenwahl in Ägypten hat die Wahlkommission Nichtwählern mit einer Geldstrafe gedroht. Staatliche Medien berichteten, dass eine entsprechende Regelung im Wahlrecht angewandt werden könne und Nichtwähler dann eine Strafe von 500 Ägyptischen Pfund (etwa 23 Euro) bezahlen müssten. Dies ist vor allem für einkommensschwache Familien sehr viel Geld. Vergleichbare Drohungen gab es auch schon bei früheren Wahlen in Ägypten, umgesetzt wurden sie aber nie.



Nichts ist so wichtig wie lange Warteschlangen

Mit der Ankündigung sollte offenbar die Wahlbeteiligung zum Ende der Abstimmung erhöht werden, bei der ein Sieg von Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sissi als sicher gilt. Zuvor hatten sich alle ernsthaften Konkurrenten unter teils dubiosen Umständen zurückgezogen. Der einzige weitere Kandidat war der weitgehend unbekannte Politiker Mussa Mustafa, der als Alibikandidat gilt: Der Präsident sollte den 60 Millionen Wahlberechtigten nicht allein zur Wahl gestellt werden.

In den vergangenen Tagen zeigte das Staatsfernsehen Bilder der Wahl mit jubelnden Menschen vor den Wahllokalen und längeren Schlangen bei der Stimmabgabe. Andere staatliche Medien berichteten von einer hohen Beteiligung.

Die Wahllokale, die von ausländischen Reportern besucht wurden, waren allerdings deutlich spärlicher besucht. Zudem berichten Journalisten, sie seien bei ihrer Arbeit dort behindert worden. Fotografen von internationalen Medien wurde der Zugang zu einigen Wahllokalen verwehrt. Örtliche Entscheidungsträger machten ihnen teilweise Vorschriften, was sie nicht ablichten durften – beispielsweise zu kurze Wählerschlangen. Es mussten auch nachträglich Bilder gelöscht werden.



Autoritäres Vorgehen gegen die Opposition

Ägypten mit seinen etwa 95 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern gilt für den Westen als Schlüsselland für die Stabilität im Nahen Osten. Präsident Al-Sissi wird auch von Deutschland als wichtiger Partner im Kampf gegen den Terror und illegale Migration unterstützt.

Seit den arabischen Aufständen 2011, als der Langzeitmachthaber Hosni Mubarak gestürzt wurde, ist das nordafrikanische Land nur teilweise zur Ruhe gekommen. Erster demokratisch gewählter Präsident des Landes wurde 2012 der Islamist Mohammed Mursi, den Al-Sissi als Militärchef ein Jahr später nach Massenprotesten stürzte. Seitdem greift er nicht nur gegen die islamistischen Muslimbrüder und Dschihadisten durch, sondern auch gegen die gemäßigte Opposition.