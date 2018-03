Im Grunde ist es ein Etikettenschwindel, wenn es heißt, bei der Offensive auf Afrin habe die Freie Syrische Armee (FSA) an der Seite der Türkei gekämpft. Schon lange verbirgt sich hinter diesem Namen nicht mehr das, was er zu Beginn der syrischen Revolution beschrieben hat. Und selbst damals war die FSA nur ein dürftiges Dach für unzählige Milizen, die der Kampf gegen den Diktator einte – und darüber hinaus nicht viel.

Die Freiheit Syriens mögen sie alle gewollt haben, angefangen mit den desertierten Soldaten der Assad-Armee, die große Teile der Kämpfer ausmachten. Doch was das bedeuten sollte, verschwamm schnell in den Wirren des Kriegs: Was im Westen oft als moderate bewaffnete Opposition verstanden wurde, zersplitterte ohne einheitliche militärische Organisation und durch den Einfluss interessierter Mächte (oder die zögerliche Unterstützung anderer) zusehends. Als Ganzes hat der Name FSA eigentlich keine Bedeutung mehr für das, was an den Fronten in Syrien passiert. Nicht nur sahen sich gemäßigte Rebellen teils gezwungen, mit radikaleren Gruppen lokale Bündnisse einzugehen, schlicht um zu überleben, auch innerhalb der Freien Syrischen Armee wurden die Islamisten stärker.

Und ebensolche zumindest in Teilen kaum mehr moderat zu nennenden Kämpfer, inklusive beinharter Dschihadisten, haben nun gleichsam als Handlanger der Türkei die Eroberung Afrins mit ermöglicht. Ihr Einmarsch in der nordsyrischen Stadt hat gezeigt, was ihre Prioritäten sind: Lebensmittel, Elektrogeräte, Decken, Motorräder, Schafe – gierig plündern sie Wohnhäuser und Geschäfte, sprühen ihre Namen auf die Wände, stürzen Denkmäler um und posieren mit ihren Waffen. Kein Wunder, das Zehntausende Menschen aus der Region vor diesen Halunken fliehen, deren Gebaren nah am Terror des "Islamischen Staats" liegt. Oder vielleicht ist dies noch treffender: Es sind rücksichtslose Söldner, die sich nach der Schlacht ihre Beute holen.

"Die Türkei hat uns nicht aufgegeben"

Ein Teil der Motivation für diese Milizen mag außerdem die Hoffnung sein, den Kampf gegen Assad fortsetzen zu können, wenn die Drecksarbeit für die Türkei erledigt ist. Denn nichts anderes haben sie in ihrer aktuellen Lage übernommen, wenn auch aus schierem Mangel einer Alternative: Sie sind existenziell abhängig von der Türkei, weil niemand sonst sie unterstützt. "Wir müssen uns verstärken und neu anfangen", sagte einer der Rebellenkommandeure während der Offensive auf Afrin dem britischen Guardian. "Die bewaffnete syrische Opposition ist militärisch geschlagen worden. Aber es war nicht Baschar al-Assad, der gewonnen hat. Und die Tatsache, dass es überhaupt eine Opposition gibt, ist für sich genommen ein Sieg gegen die ganze Welt. Die Syrer haben keinen Einfluss auf irgendeine Entscheidung, die Syrien betrifft."

In der Tat hat die Türkei Tausende Kämpfer dieser Milizen ausgebildet und versorgt, beherbergt weiter Teile der Opposition im Land, während insbesondere die USA ihre Hilfe für die Rebellen eingestellt haben. Und nun fühlen sie sich verpflichtet, etwas zurückzugeben: "Die Türkei hat uns nicht aufgegeben und wir können sie nicht aufgeben", sagte ein Kommandeur dem Guardian. "Wir brauchen sie mehr, als sie uns brauchen."

Ob die Türkei den FSA-Kämpfern im Norden irgendwelche Versprechungen gemacht hat, wie die Unterstützung nach dem Kampf gegen die Kurden aussehen soll, ist nicht klar. Sie dürften hoffen, durch die Eroberungen einen Korridor Richtung Idlib zu eröffnen, um die dort stehenden Verbündeten gegen andere Milizen und letztlich das Assad-Regime zu stärken. Letztlich aber ist für sie die weitere Entwicklung keine Frage des strategischen Weitblicks, denn wie es in Syrien weitergeht, entscheiden in jedem Fall andere. Ihnen bleibt nur, weiter zu kämpfen, solange Brot und Munition reichen – nicht mehr für die Revolution, wenn sie ehrlich sind, sondern nur noch ums Überleben.