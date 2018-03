Die neuen SPD-Ministerinnen und Minister erhielten an diesem Mittwoch einen ungewohnten Vertrauensvorschuss aus den eigenen Reihen: Als Fraktionschefin Andrea Nahles im Bundestag die sozialdemokratische Seite des Kabinetts vorstellte, nannte sie Bundesarbeitsminister Hubertus Heil liebevoll beim Spitznamen. "Hubi" Heil werde von nun an für Vollbeschäftigung in Deutschland kämpfen, sagte Nahles, während Familienministerin Franziska Giffey die Bildung in Kitas verbessere und Umweltministerin Svenja Schulze sich um verlassene Regionen kümmere. Verbraucherschutzministerin Katarina Barley werde den Datenschutz vorantreiben, Olaf Scholz und Heiko Maas würden als Finanz- und Außenminister die EU reformieren.

Spitzengenossinnen und -genossen als Hoffnungsträger und Anpacker – dieses Bild soll aus Sicht der SPD künftig besser gepflegt werden als in der vorherigen großen Koalition. Nur: Welche Rolle spielt Nahles selbst in dem Konstrukt der zum Erfolg Verdammten?



Ihre neue Aufgabe ist fast so trist wie der dunkle Hosenanzug, den Nahles während ihrer ersten Rede in Erwiderung auf die Regierungserklärung der Kanzlerin trug. Nahles will Fraktionsvorsitzende bleiben und bald auch Parteichefin sein, aber bewusst nicht Ministerin: Außerhalb der Regierungsräson soll sie eine Art innerparteiliches Gegengewicht zur unbeliebten großen Koalition aufbauen.

Personell funktioniert es mit der Erneuerung

"Quadratur des Kreises" sagt man, wenn jemand eine fast unlösbare Aufgabe hat. Kanzlerin Angela Merkel nahm diesen Ausdruck am Mittwoch zum Anlass, um Andreas Scheuer, den neuen Verkehrsminister von der CSU, zu necken, weil er die Autoindustrie befrieden und sogleich für schadstofffreie Luft sorgen muss. Doch wahrscheinlich ist Nahles diejenige, die in den kommenden Monaten deutlich mehr Rundungen zu Ecken führen muss. Ihre Jobbeschreibung ist die einer heimlichen SPD-Oppositionsführerin in der Regierung. Als Fraktionschefin muss Nahles aber, wenn es sein muss, trotzdem Mehrheiten für Politik mit den Konservativen sammeln. Die 47-Jährige wird sich die kommenden Jahre also in einem ewigen Widerspruch bewegen.

Im Kampf um die Zustimmung zur großen Koalition hat sich die Parteispitze am Ende klar durchgesetzt, 66 Prozent der SPD-Mitglieder haben Ja zum Regierungsbündnis mit der Union gesagt. Nahles ist aber schlau genug, um zu wissen, dass dies bei vielen Mitgliedern nicht aus Überzeugung geschah, sondern aus Angst vor Neuwahlen und einem weiteren Absturz der SPD in den Umfragen.

Nun tragen die Genossinnen und Genossen ihre Forderung nach der von Nahles versprochenen "Erneuerung" auch in Regierungsverantwortung wie eine Monstranz vor sich her. Dabei sind die Erwartungen an eine Neuaufstellung der SPD diffus: Alles muss bitte anders werden – organisatorisch, personell, habituell – und das sofort. Die Sozialdemokraten wollen ihre Partei wieder siegen sehen, die Umfragewerte müssen also bald steigen.

Gegenkandidatin will sich für Hartz IV entschuldigen

Personell, immerhin, haben Nahles und Vizekanzler Scholz nach allgemeiner Ansicht "geliefert". Die neuen SPD-Ministerinnen und -Minister sind eine Mischung aus strategischem Köpfchen (Finanzminister Scholz) und Überraschung fürs Herz (die Ostdeutsche Franziska Giffey). Keine Personalie sorgte für Kopfschütteln, so wie es in der Union durchaus der Fall war. Auch wenn Heiko Maas als Außenminister ungefähr so viel Vorerfahrung mitbringt wie die CDU-Bildungsministerin Anja Karliczek für ihr Amt, wurde Maas im Gegensatz zu Karliczek nicht infrage gestellt. Und dass Sigmar Gabriel kein Ministeramt mehr erhielt, wurde von der durchaus Gabriel-liebenden SPD-Basis akzeptiert.



Personell funktioniert die Erneuerung also fürs Erste. Und auch Nahles selbst gehört zu diesem Plan: Auf einem Sonderparteitag Ende April will sie den Parteivorsitz von Martin Schulz übernehmen. Sie wäre die erste Frau an der Spitze in 150 Jahren deutscher Sozialdemokratie. Doch Nahles ist nicht unumstritten: Sie hat eine Gegenkandidatin von der Basis, Simone Lange aus Flensburg. Derzeit tourt Lange durch die SPD-Ortsvereine und verspricht den Genossen eine Entschuldigung für die Hartz-IV-Reformen ihrer Partei. "Ich bin frei", sagt Lange und zielt damit auf Nahles, die als Fraktionsvorsitzende Entscheidungen ihrer Partei aus der jüngeren Vergangenheit nicht so offen angreifen kann.

Wahrscheinlich wird Lange auf dem Parteitag die Abstimmung gegen Nahles verlieren. Gefährlich kann sie ihr dennoch werden. Je mehr Unzufriedenheit die Flensburgerin aufwirbelt und eventuell sogar in Stimmen für sich kanalisiert, desto stärker könnte die Frage im Raum stehen: Kann Nahles, was sie verspricht? Die SPD wieder aufbauen? An dieser Aufgabe sind bekanntlich schon 100-Prozent-Vorsitzende gescheitert.