UN-Generalsekretär António Guterres hat eine unabhängige und transparente Untersuchung der Gewalt bei den Palästinenserprotesten im Gazastreifen gefordert. Guterres verlange Aufklärung darüber, wie Menschen getötet beziehungsweise verletzt wurden, sagte ein Sprecher des UN-Generalsekretärs in New York. Zudem forderte Guterres, die Beteiligten müssten auf jegliche Handlungen verzichten, die zu weiteren Todesfällen führen oder die Zivilbevölkerung gefährden könnten.



Der UN-Sicherheitsrat hatte sich in New York zu einer Dringlichkeitssitzung getroffen, um über die Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften an der Grenze zu beraten. Diplomaten äußerten die Sorge vor weiterer Gewalt. Eine gemeinsame Erklärung des wichtigsten UN-Gremiums kam jedoch nicht zustande. Die Vereinten Nationen fürchten, dass sich die Situation in den kommenden Tagen noch verschlimmern könnte, sagte der stellvertretende Untergeneralsekretär für politische Angelegenheiten, Tayé-Brook Zerihoun. Er ermahnte Israel, seine Verantwortung unter humanitärem Recht aufrechtzuhalten. Tödliche Gewalt dürfe nur als letztes Mittel angewandt werden. Zivilisten dürften nicht zum Ziel werden, vor allem keine Kinder.

Nach palästinensischen Angaben wurden bei den Massenprotesten am Freitag mindestens 16 Menschen getötet und Hunderte verletzt. Der Vertreter der Palästinenser bei den Vereinten Nationen, Rijad Mansur, sprach vor dem UN-Sicherheitsrat von mindestens 17 getöteten Palästinensern und mehr als 1400 Verletzten. António Guterres sagte, er sei "zutiefst besorgt" über die Vorgänge. Seine Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer.

Die Tragödie vom Freitag zeige die Dringlichkeit, mit der der Friedensprozess im Nahen Osten wiederbelebt werden müsse, um es Palästinensern und Israelis zu ermöglichen, in Frieden und Sicherheit als Nachbarn zu leben, so der UN-Generalsekretär. Palästinensischen Medienberichten zufolge beteiligten sich mehr als 20.000 Menschen am "Marsch der Rückkehr". Die Hamas will mit der Aktion ihren Anspruch auf ein "Recht auf Rückkehr" für palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen ins Gebiet des heutigen Israels untermauern. Israel lehnt deren Rückkehr in das eigene Staatsgebiet ab.

Die Proteste sollen bis zum 15. Mai dauern. Anlass sind die Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung Israels. Die Palästinenser begehen den 15. Mai als Nakba-Tag (Tag der Katastrophe), weil im ersten Nahost-Krieg 1948 rund 700.000 Palästinenser flohen oder vertrieben wurden.